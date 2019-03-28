《經濟通通訊社２８日專訊》香港建屋貸款（００１４５）預期，截至去年１２月３１日止
年度虧損將較２０１７年度虧損約１﹒９３億元增加不少於約７億元，即約８﹒９３億元，主因
商譽及無形資產減值虧損約８億元所致。
該集團預期於本月２８日公布業績。（ｗｈ）
28/03/2019 08:06
【企業盈警】建屋貸款（１４５）料去年虧損逾８﹒９億，資產減值
《經濟通通訊社２８日專訊》香港建屋貸款（００１４５）預期，截至去年１２月３１日止
年度虧損將較２０１７年度虧損約１﹒９３億元增加不少於約７億元，即約８﹒９３億元，主因
商譽及無形資產減值虧損約８億元所致。
該集團預期於本月２８日公布業績。（ｗｈ）
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