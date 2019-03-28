【企業盈警】長城一帶一路（００５２４）料去年虧損，應收款減值

《經濟通通訊社２８日專訊》長城一帶一路（００５２４）預期，截至去年１２月３１日止

年度錄得除稅後淨虧損，儘管去年中期錄得除稅後純利約６４４０萬元，惟難以收回一間附屬公

司應收款項，導致就該等應收款項產生一次性減值虧損所致。（ｗｈ）

