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28/03/2019 08:06

【企業盈警】長城一帶一路（００５２４）料去年虧損，應收款減值

　　《經濟通通訊社２８日專訊》長城一帶一路（００５２４）預期，截至去年１２月３１日止
年度錄得除稅後淨虧損，儘管去年中期錄得除稅後純利約６４４０萬元，惟難以收回一間附屬公
司應收款項，導致就該等應收款項產生一次性減值虧損所致。（ｗｈ）

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