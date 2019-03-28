《日入而息》金管局接３９億沽盤，工行多賺４％，港鐵加價逾３％

《今天重點》﹡金管局承接３９﹒２５億港元沽盤，結餘降至６０８億

﹡工行（０１３９８）去年多賺４％至２９７７億人幣，末期息２５﹒０６分

﹡港鐵今年可加價３﹒３％，首度啟動「封頂」機制；港鐵加價需封頂，田北

辰引述港鐵稱可考慮將餘下０﹒３％加幅撇帳；港鐵：提高扣減優惠，八達

通實際車費今年內不上調



《即日市況》﹡傳中美貿談突破進展，港股升４６點收２８７７５，成交近９２２億



《深滬股市》﹡滬綜指收跌０﹒９％再失三千，地產等板塊午後跌幅擴



《美元匯價》﹡英國「脫歐」未有新進展，英鎊維持區間上落；歐元最新報１﹒１２２９

╱１２３１，日圓最新報１１０﹒２７╱３０



《公司業績》﹡中遠海能（０１１３８）全年少賺９６％至７４６８萬元人民幣，派息２分

﹡麗珠醫藥（０１５１３）全年少賺７６％至１０﹒８億元人幣，息１﹒２元

﹡周黑鴨（０１４５８）全年少賺２９％至５﹒４億元人民幣，息１６港仙

﹡天津創業環保（０１０６５）去年少賺１﹒４％，每１０股派１﹒０６元

﹡光大證券（０６１７８）去年少賺９７％，末期息１０分

﹡神州控股（００８６１）去年虧轉盈１﹒５億元，末期息３﹒１仙

﹡北京汽車（０１９５８）去年多賺９７％，派末期息１９分

﹡中海油服（０２８８３）去年賺７０８０萬人幣升６５﹒５％，息７分

﹡信德集團（００２４２）去年度賺４６﹒５億升２﹒２倍，連特息共１６仙

﹡徽商銀行（０３６９８）去年盈利增近１５％，派息５﹒６分

﹡海通證券（０６８３７）去年少賺四成，派息１５分

﹡東風集團（００４８９）年度賺近１３０億元人民幣跌７﹒７％，息２５分

﹡中國通號（０３９６９）去年純利升５﹒７８％，不派息

﹡廣深鐵路（００５２５）年度賺７﹒８億元人民幣跌２２﹒８％，息６分

﹡中國重汽（０３８０８）全年多賺４４％至４３億元人民幣，派息６４仙

﹡雨潤食品（０１０６８）年度虧損增至４７﹒６億元，不派息

﹡香港中旅（００３０８）年度盈利６﹒９億元跌四成，不派息

﹡紅星美凱龍（０１５２８）全年多賺近一成至４５億元人民幣，派息２７分

﹡中國通信服務（００５５２）去年純利升７％，連特息派０﹒１５０８元人

民幣

﹡聯想控股（０３３９６）去年淨利潤跌１４％，末期息０﹒３元人民幣

﹡嘉里物流（００６３６）全年純利升１５％至２４﹒４億元，派末期息１６

仙

﹡先健科技（０１３０２）去年溢利跌２６％至１﹒２１億元人民幣，不派息

﹡中化化肥（００２９７）去年虧轉盈４﹒６億元人民幣，派息２﹒２４港仙

﹡天津發展（００８８２）去年少賺３％至４﹒７２億元，派息４﹒７８仙

﹡上海實業（００３６３）全年純利升６％至３３億元，末期息５２仙

﹡北京控股（００３９２）去年多賺１０％至７５﹒８億，末期息７３仙

﹡北控環境去年純利升３９％至２﹒６５億元，不派息

﹡光大控股（００１６５）全年少賺２５％至３１億元，派息０﹒４元

﹡工行（０１３９８）去年多賺４％至２９７７億人幣，末期息２５﹒０６分

﹡永安（００２８９）去年純利減３６％至１７億元，末期息４２仙

﹡科通芯城（００４００）全年純利下跌２﹒９％，不派末期息

﹡鼎豐（０６８７８）去年多賺５２％至２﹒６億元人民幣，不派息

﹡中遠海運港口（０１１９９）去年少賺３７％至３﹒３億美元，末期息

２﹒０２美仙

﹡李氏大藥廠（００９５０）全年純利升７９﹒９％，派末期息８﹒４仙

﹡美聯集團（０１２００）去年純利跌７０％至５８１３萬元，不派末期息

﹡榮威國際（０３３５８）全年純利跌９﹒３％，派末期息１﹒２３美仙

﹡招商局中國基金（００１３３）去年盈轉虧蝕８７０２萬美元，連特息派

１２美仙



《公司資訊》﹡周黑鴨（０１４５８）指沽空機構抨擊有動機，未來繼續有成本上升壓力

﹡興科蓉醫藥（０６８３３）貸款協議延期一年，公司控股股東可能變更

﹡馮氏集團與如意集團達成戰略合作，拓展新興市場紡織及成衣業務

﹡時時服務（０８１８１）斥八百萬元向主席收購山東物業管理公司

﹡嘉里物流（００６３６）向嘉里建設出售柴灣及沙田貨倉，代價共３６億

﹡瀛晟科學（００２０９）認購澳洲ＣＭＣ股份認購之協議失效

﹡先健科技（０１３０２）與深圳茗柯就設立合資企業訂立諒解備忘錄

﹡寶寶樹集團（０１７６１）移動端增長空間大，未來重點放在業務增長上

﹡電視廣播（００５１１）料與香港寬頻（０１３１０）新合作能提高新媒體

廣告收入佔比

﹡眾安在綫（０６０６０）陳勁：去年保單數量６３﹒４億張；去年研發佔總

保費比例達７﹒６％

﹡港鐵（０００６６）今年可加價３﹒３％，首度啟動「封頂」機制

﹡領展（００８２３）稱已售出５７項原屬房委會之物業，轄下商戶商品較貴

純屬誤解；資產出售跟合營物業發展項目海濱匯互不相干

﹡建行（００９３９）料資產質量穩中可控，今年面臨存款利率上升壓力；

候任行長：自己擁有２７年金融經驗，冀實現各業務健康發展

﹡中廣核（０１８１６）：台山１號和２號機組電價獲批

﹡中達集團（００１３９）行政總裁徐柯收購股東龍盛８０％股本，成為主要

股東



《國企紅籌》﹡中海石油化學（０３９８３）料今年尿素價格介乎１９００至２６００元人

民幣

﹡蒙牛乳業（０２３１９）冀今年收入低雙位數增長，未考慮派廿周年特別息

﹡中國人壽（０２６２８）年初業務進展順利，努力改善投資收益

﹡中海油服（０２８８３）未來將維持穩定及持續派息政策

﹡首長國際（００６９７）冀停車場業務短期扭虧

﹡中通服（００５５２）稱近年主要增長動力來自非運營商市場

﹡



《神州民企》﹡雅居樂（０３３８３）以７﹒５億元人民幣取得石家莊市住宅地

﹡金山軟件（０３８８８）３款遊戲已取得版號，雲業務短期難扭虧

﹡建業地產（００８３２）今年合約銷售額目標６３５億人民幣

﹡穆迪調升富力地產（０２７７７）評級展望至「正面」，指流動性改善

﹡



《中國要聞》﹡商務部表示對原產印度和台灣的進口壬基酚續徵反傾銷稅；將與美方代表團

舉行工作晚餐，明天全天磋商

﹡國家廣電總局表示４月起全國統一開展ＩＰＴＶ專項治理

﹡交通部表示構建大灣區快速交通網絡，提升珠三角競爭力；交通部表示今年

預計降物流成本１２０９億元

﹡市場監管總局表示嚴肅查處低俗、涉政治敏感的網上廣告

﹡社科院表示今年２月較多城市房價出現試探性上漲

﹡住建部表示工程造價計價依據增值稅稅率下調至９％

﹡外匯局稱３月新增ＲＱＦＩＩ額度５億元人民幣

﹡發改委稱首２月全國港口完成貨物吞吐量同比增約３％

﹡國內汽、柴油價格明起每噸上調８０元，錄「五連漲」



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒１％，報１０５３６﹒２６點



《其他消息》﹡深股通額度全日流走逾２﹒３億元；滬股通額度全日流走近９億元，外資陸

股通走資逾１５億

﹡劉燕卿批法改會建議略為保守，倡參考防賄條例涵蓋範圍

﹡證監會提醒投資者注意證券型代幣風險

﹡不設終身總保額上限，保證續保至１００歲；住院保險有望規範化，是否轉

移須留意保障範圍

﹡恆生行業分類系統修訂為１２種行業類別，９月９日起生效

﹡星展銀行（香港）去年多賺３２％至５１﹒２８億元

﹡兗煤澳大利亞去年底可銷售證實儲量及可能煤炭儲量為８﹒９１億噸



《博鰲論壇》﹡李克強稱６月前修訂發布外商准入負面清單；稱明顯降低通關成本，擴大金

融業對外開放；稱當前中國經濟穩定態勢表明降準減稅措施見效

﹡肖亞慶稱央企投資公司試點單位上報方案很快會批覆

﹡雷軍稱小米肯定要成為中國首批５Ｇ手機提供者



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