《日出而作》道指漲９１點十年債息升，金管局接１６﹒４９億港元



《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２５７１７．４６ 升 ９１．８７點╱０．３６％

標普５００ ２８１５．４４ 升 １０．０７點╱０．３６％

納斯達克 ７６６９．１６ 升 ２５．７９點╱０．３４％

倫敦富時１００ ７２３４．３３ 升 ４０．１４點╱０．５６％

法蘭克福ＤＡＸ １１４２８．１６ 升 ９．１２點╱０．０８％

巴黎ＣＡＣ４０ ５０９６．５４ 跌 ４．７０點╱０．０９％



﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１０．６５，歐元兌美元１．１２３０



《最新資訊》﹡波音７３７ ＭＡＸ系統軟件更新，機師重掌控制權

﹡土耳其拆息抽高後大幅回落，惟里拉沽壓未除

﹡二手購買力釋放，１０大屋苑首季成交按季倍增

﹡綠置居麗翠苑首日揀樓，售４４伙包括「樓王」

﹡中美貿易談判取得進展及美債息回升，支撐美股略升

﹡儘管美國經濟放緩，美元受各央行寬鬆貨幣政策提振

﹡陽光１００（０２６０８）料去年盈轉虧，初步顯示或蝕３０００萬

﹡璋利國際（０１６９３）料中期轉盈為虧

﹡再添１宗確診，港府提３大方向防疫

﹡金管局再接１６﹒４９億港元沽盤，結餘跌穿６００億

﹡眾安虛擬金融：冀年內開業，將續擴充人手

﹡白宮經濟顧問：美方可能取消中方部分關稅

﹡中環核心區電子道路收費，政府目標車流減１５％

﹡吉利母企戴姆勒組合資拓純電動ｓｍａｒｔ，２０２２年改在華生產

﹡招商永隆美元定存罕有呈現倒掛，短存高於長息

﹡匯豐投資管理內地債息高，料外資棄成熟市場換馬吸中國國債

﹡網上險商Ｂｌｕｅ：去年第四季銷售近１４００張保單，冀拓儲蓄險

﹡中國鋁業（０２６００）去年純利跌約４６％，不派末期息

﹡永利澳門（０１１２８）去年純利升逾６８％，派息０﹒４５元

﹡招商證券（０６０９９）去年純利跌２３％，派末期息２６﹒４分

﹡青島港（０６１９８）年度多賺１８％，息３７﹒９７分

﹡美的置業（３９９０）去年純利升近６８％，息１﹒０７６８元人幣

﹡美團（０３６９０）王興批阿里分拆支付寶損中國商界商譽

﹡廣州農商銀行（０１５５１）去年純利跌１４％，派末期息２０分

﹡贛鋒鋰業（０１７７２）去年純利跌４１％，派末期息３０分



《國企紅籌》﹡上海醫藥（０２６０７）去年純利升一成，派息４１分

﹡民航信息（００６９６）年多賺３﹒４％，派息２６﹒９分

﹡金隅（０２００９）年多賺近１５％，派息５﹒５分

﹡青島啤（００１６８）年多賺近１３％，末期息４８分

﹡洛陽鉬業（０３９９３）純利漲近七成，派末期息１１分

﹡津創環保（０１０６５）去年少賺１﹒４％至５億人幣，息１０﹒６分

﹡國電清潔能源（００７３５）獲國電集團私有化，今早復牌

﹡中國信達（０１３５９）去年少賺３３％，派息９﹒５分

﹡越秀地產（００１２３）地鐵項目將以住宅為主，冀毛利率逾３０％



《神州民企》﹡禹洲地產（０１６２８）年多賺２５％，息２０﹒５港仙

﹡綠城中國（０３９００）去年純利降５４％，派息２３分

﹡特步（０１３６８）先舊後新折讓１５％配股，集資１３﹒７億元



《中國要聞》﹡科創板８間受理企業高管明確參與戰略配售

﹡銀保監高度關注以「私募」、「養老」作幌非法集資

