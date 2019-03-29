【放榜懶人包】藍籌股業績╱焦點╱投資評級，一表盡掌握

【放榜懶人包】表列藍籌股業績╱焦點╱大行投資評級（截至２９╱３ １７：００）



上市公司 稅後虧盈 升╱跌 每股虧盈 派息

（億元） （％） （元） （仙）

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金融股

建設銀行（００９３９）＃２５４６．５５ ５．１１ １．００ ３０﹒６０



焦點 ：減值損失擴大近兩成╱末季淨息差回落╱不良貸款餘額增加

大行觀點：大摩：淨息差壓力較大╱花旗：不良率及資本充足率理想╱目標價８－９﹒３元



工商銀行（０１３９８）＃２９７６．７６ ４．０６ ０．８２ ２５﹒０６



焦點 ：不良率連降八個季度╱淨息差升８點子╱資產減值損失升２７％

大行觀點：大摩：首季淨息差料改善，籲增持╱花旗：不良貸款持續改善╱

目標價６﹒５５－７﹒７元



中銀香港（０２３８８）＊ ３２０．００ ２．６９ ３．０３ ９２﹒３０



焦點 ：純利升２﹒７％創新高╱淨利息收入升１３％╱末期息增加２２％



中國人壽（０２６２８）＃ １１３．９５ －６４．６７ ０．３９ １６﹒００



焦點 ：新業務價值跌１８％╱派息大減六成╱總投資收益跌三成

大行觀點：大和：首季新業務價值勝同業╱野村：全年新業務價值升雙位數╱

目標價２０﹒７１－２８﹒５元



交通銀行（０３３２８）＃ ７３６．３０ ４．８５ ０．９６ －



焦點 ：交行去年賺多４﹒９％勝預期╱利息淨收入升近５％，不良率降至１﹒４９％╱

正積極推進公開發行Ａ股可轉換公司債券工作，暫未研究去年度利潤分配方案，將

儘快研究擬定方案



中國銀行（０３９８８）＃１８００．８６ ４．４５ ０．５９ １８﹒４０●



焦點 ：純利升５％符合預期╱淨息差升６個基點╱不良貸款率降至１﹒４２％



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綜合企業

中信股份（００２６７）＊ ５０２．３９ １４．４３ １．７３ ２６﹒００



焦點 ：純利增長逾１４％╱金融業務利潤升６％╱資源能源業扭虧



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地產股

華潤置地（０１１０９）＃ ２４２．３８ ２３．０９ ３．５０ ９４﹒９０



焦點 ：去年核心盈利升近１８％╱今年合約銷售目標２４００億人民幣

大行觀點：大和：盈利增長或可持續╱野村：去年業績勝預期╱目標價３８﹒１－４０﹒７元



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紡織股

申洲國際（０２３１３）＃ ４５．４０ ２０．６７ ３．０２ ９０﹒００＊



焦點 ：純利上升兩成一╱海外產能提升

大行觀點：大和：對長遠前景非常樂觀╱富瑞：海外產能支持收入增長，對訂單前景看法正

面╱目標價１０５－１２９元



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乳業股

蒙牛乳業（０２３１９）＃ ３０．４３ ４８．６０ ０．７８ １８﹒１０



焦點 ：今年收入目標低雙位數增長╱料今年經營利潤率升５０個基點

大行觀點：大摩：去年純利及銷售符預期╱大和：毛利率或擴闊，行業首選╱

目標價２９－３２﹒８元



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＊港元計算

＃人民幣計算

●第二次中期息



由２月１９日至３月１日公布的藍籌公司業績焦點及投資評級一覽表，請參閱３月１日

１７：２９刊發的首輯【放榜懶人包】，請見以下連結

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由３月２日至３月８日公布的藍籌公司業績焦點及投資評級一覽表，請參閱３月８日

１７：５６刊發的第二輯【放榜懶人包】，請見以下連結

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由３月９日至３月１５日公布的藍籌公司業績焦點及投資評級一覽表，請參閱３月１５日

１８：４２刊發的第三輯【放榜懶人包】，請見以下連結

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由３月１６日至３月２９日公布的藍籌公司業績焦點及投資評級一覽表，請參閱上周五

（２２日）１８：１９刊發的第三輯【放榜懶人包】，請見以下連結

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（經濟通新聞部╱經濟通資料研究部）

