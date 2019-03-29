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即市新聞

29/03/2019 18:40

【放榜懶人包】藍籌股業績╱焦點╱投資評級，一表盡掌握

　　【放榜懶人包】表列藍籌股業績╱焦點╱大行投資評級（截至２９╱３　１７：００）

　　上市公司　　　　　　　　　　稅後虧盈　　　　升╱跌　　　每股虧盈　　　派息　
　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　　　（％）　　　　（元）　　　（仙）　
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　金融股
　　建設銀行（００９３９）＃２５４６．５５　　　５．１１　　１．００　３０﹒６０

　焦點　　：減值損失擴大近兩成╱末季淨息差回落╱不良貸款餘額增加
　大行觀點：大摩：淨息差壓力較大╱花旗：不良率及資本充足率理想╱目標價８－９﹒３元

　　工商銀行（０１３９８）＃２９７６．７６　　　４．０６　　０．８２　２５﹒０６

　焦點　　：不良率連降八個季度╱淨息差升８點子╱資產減值損失升２７％
　大行觀點：大摩：首季淨息差料改善，籲增持╱花旗：不良貸款持續改善╱
　　　　　　目標價６﹒５５－７﹒７元

　　中銀香港（０２３８８）＊　３２０．００　　　２．６９　　３．０３　９２﹒３０

　焦點　　：純利升２﹒７％創新高╱淨利息收入升１３％╱末期息增加２２％

　　中國人壽（０２６２８）＃　１１３．９５　－６４．６７　　０．３９　１６﹒００

　焦點　　：新業務價值跌１８％╱派息大減六成╱總投資收益跌三成
　大行觀點：大和：首季新業務價值勝同業╱野村：全年新業務價值升雙位數╱
　　　　　　目標價２０﹒７１－２８﹒５元

　　交通銀行（０３３２８）＃　７３６．３０　　　４．８５　　０．９６　　　－

　焦點　　：交行去年賺多４﹒９％勝預期╱利息淨收入升近５％，不良率降至１﹒４９％╱
　　　　　　正積極推進公開發行Ａ股可轉換公司債券工作，暫未研究去年度利潤分配方案，將
　　　　　　儘快研究擬定方案

　　中國銀行（０３９８８）＃１８００．８６　　　４．４５　　０．５９　１８﹒４０●

　焦點　　：純利升５％符合預期╱淨息差升６個基點╱不良貸款率降至１﹒４２％

　。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
綜合企業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　中信股份（００２６７）＊　５０２．３９　　１４．４３　　１．７３　２６﹒００

　焦點　　：純利增長逾１４％╱金融業務利潤升６％╱資源能源業扭虧

　。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
　地產股
　　華潤置地（０１１０９）＃　２４２．３８　　２３．０９　　３．５０　９４﹒９０

　焦點　　：去年核心盈利升近１８％╱今年合約銷售目標２４００億人民幣
　大行觀點：大和：盈利增長或可持續╱野村：去年業績勝預期╱目標價３８﹒１－４０﹒７元

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　紡織股
　　申洲國際（０２３１３）＃　　４５．４０　　２０．６７　　３．０２　９０﹒００＊

　焦點　　：純利上升兩成一╱海外產能提升
　大行觀點：大和：對長遠前景非常樂觀╱富瑞：海外產能支持收入增長，對訂單前景看法正
　　　　　　面╱目標價１０５－１２９元

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　乳業股
　　蒙牛乳業（０２３１９）＃　　３０．４３　　４８．６０　　０．７８　１８﹒１０

　焦點　　：今年收入目標低雙位數增長╱料今年經營利潤率升５０個基點
　大行觀點：大摩：去年純利及銷售符預期╱大和：毛利率或擴闊，行業首選╱
　　　　　　目標價２９－３２﹒８元

　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　＊港元計算
　　＃人民幣計算
　　●第二次中期息

　　由２月１９日至３月１日公布的藍籌公司業績焦點及投資評級一覽表，請參閱３月１日
１７：２９刊發的首輯【放榜懶人包】，請見以下連結
ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｎｅｗｓ╱ｔｏｐｉｃ＿
ｎｅｗｓ＿ｄｅｔａｉｌ﹒ｐｈｐ？ｎｅｗｓｉｄ＝１０５２６
　
　　由３月２日至３月８日公布的藍籌公司業績焦點及投資評級一覽表，請參閱３月８日
１７：５６刊發的第二輯【放榜懶人包】，請見以下連結
ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｎｅｗｓ╱ｔｏｐｉｃ＿
ｎｅｗｓ＿ｄｅｔａｉｌ﹒ｐｈｐ？ｎｅｗｓｉｄ＝１０５７５
　
　　由３月９日至３月１５日公布的藍籌公司業績焦點及投資評級一覽表，請參閱３月１５日
１８：４２刊發的第三輯【放榜懶人包】，請見以下連結
ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｎｅｗｓ╱ｔｏｐｉｃ＿
ｎｅｗｓ＿ｄｅｔａｉｌ﹒ｐｈｐ？＆ｎｅｗｓｉｄ＝１０６１５

　　由３月１６日至３月２９日公布的藍籌公司業績焦點及投資評級一覽表，請參閱上周五
（２２日）１８：１９刊發的第三輯【放榜懶人包】，請見以下連結
ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｎｅｗｓ╱ｔｏｐｉｃ＿
ｎｅｗｓ＿ｄｅｔａｉｌ﹒ｐｈｐ？ｃａｔｅｇｏｒｙ＝ｓｐｅｃｉａｌ＆ｎｅｗｓｉｄ＝１０
６６５

（經濟通新聞部╱經濟通資料研究部）

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