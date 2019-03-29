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即市新聞

29/03/2019 07:50

《華爾街內望》中美貿易談判取得進展及美債息回升，支撐美股略升

　　《經濟通通訊社２９日專訊》美國股市周四（２８日）攀升，因美國國債收益率由１５個月
低位回升，同時亦受中美貿易談判取得進展支撐，但美國經濟增長放緩限制了今日的升幅。

＊對經濟的憂慮限制美股升幅＊

　　美國去年第四季經濟放緩程度超過預期，２０１８年的增長低於特朗普政府３％的目標。在
減稅的效應減退後，企業獲利出現了一年來的最大跌幅。
　　美國聯儲局上周預期今年不會加息後，美國三個月╱１０年期國債收益率曲線自２００７年
以來首次出現倒置。
　　指標１０年期國債周四從１５個月低位上漲，但三個月國庫券和１０年期國債收益率曲線仍
然倒置。若此情況持續下去，未來一、兩年內可能會出現經濟衰退。

＊貿易談判取得進展和債息回升撐起美股＊

　　美國貿易代表萊特希澤和財長努欽周四抵達北京，與中國官員展開新一輪會談。美國官員周
三（２７日）表示，美中貿易談判討論的所有範疇均取得進展，強制技術轉讓等敏感問題取得很
大進展，但仍存在一些分歧。
　　道瓊工業指數收市上升９１﹒８７點或０﹒３６％，報２５７１７﹒４６點；標普５００指
數上揚１０﹒０７點或０﹒３６％，報２８１５﹒４４點；納斯達克指數收市漲２５﹒７９點或
０﹒３４％，報７６６９﹒１７點。
　　非必需消費品板塊升０﹒６％，受惠於持有Ｃａｌｖｉｎ　Ｋｌｅｉｎ的服裝企業ＰＶＨ
Ｃｏｒｐ上漲。該公司經調整後的全年盈利和營收預測高於市場的預期。

＊十年期國債息率由１５個月低位反彈＊

　　指標國債收益率由１５個月低點反彈。１０年期國債跌１╱３２，收益率報２﹒３７５％，
此前在隔夜交易中跌至２﹒３４０％，為２０１７年１２月以來最低水平。
　　三個月國庫券與１０年期國債之間的收益率曲線仍倒置了６個基點。（ｈｏ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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