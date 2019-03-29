【港匯弱勢】金管局再接１６﹒４９億港元沽盤，結餘跌穿６００億

《經濟通通訊社２９日專訊》港元匯價再度觸發金管局７﹒８５弱方兌換保證，局方在紐約

時段承接１６﹒４９億港元沽盤，連同昨日買入的３９﹒２５億港元，下周一銀行體系結餘減少

至大約５９１﹒８０億港元。

美元兌港元最新報７﹒８４９４╱９９。（ｅｃ）

