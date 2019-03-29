《經濟通通訊社２９日專訊》港元匯價再度觸發金管局７﹒８５弱方兌換保證，局方在紐約
時段承接１６﹒４９億港元沽盤，連同昨日買入的３９﹒２５億港元，下周一銀行體系結餘減少
至大約５９１﹒８０億港元。
美元兌港元最新報７﹒８４９４╱９９。（ｅｃ）
29/03/2019 07:49
【港匯弱勢】金管局再接１６﹒４９億港元沽盤，結餘跌穿６００億
《經濟通通訊社２９日專訊》港元匯價再度觸發金管局７﹒８５弱方兌換保證，局方在紐約
時段承接１６﹒４９億港元沽盤，連同昨日買入的３９﹒２５億港元，下周一銀行體系結餘減少
至大約５９１﹒８０億港元。
美元兌港元最新報７﹒８４９４╱９９。（ｅｃ）
|國際動態29/03/2019
文翠珊辭職換脫歐方案通過 無助支持
|生財有道28/03/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：建行業績無驚喜短期受壓
|FOCUS28/03/2019
【FOCUS】虛擬銀行data致勝 未來帳戶勢趨個性化
|剖析天下28/03/2019
【創業．移民】港人「返鄉下」 勇闖新生活
|國際動態28/03/2019
歐版權法修訂 美科企首當其衝
|生財有道27/03/2019
【虛擬銀行】金管局首批發出3個虛擬銀行牌照 包括渣打、中銀、眾安
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰