《經濟通通訊社２９日專訊》招商局（００１４４）截至去年１２月３１日止年度純利
７２﹒４５億元增長２０﹒２％，每股盈利２１９﹒５４仙，息７３仙（上年同期５９仙）。
該公司收入１０１﹒６億元升１６﹒９％，毛利４３﹒８９億元升２７﹒６％。（ｅｃ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
29/03/2019 12:12
招商局（００１４４）去年度盈利７２﹒５億元升兩成，息７３仙
《經濟通通訊社２９日專訊》招商局（００１４４）截至去年１２月３１日止年度純利
７２﹒４５億元增長２０﹒２％，每股盈利２１９﹒５４仙，息７３仙（上年同期５９仙）。
該公司收入１０１﹒６億元升１６﹒９％，毛利４３﹒８９億元升２７﹒６％。（ｅｃ）
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