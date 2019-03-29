招商局（００１４４）去年度盈利７２﹒５億元升兩成，息７３仙

《經濟通通訊社２９日專訊》招商局（００１４４）截至去年１２月３１日止年度純利

７２﹒４５億元增長２０﹒２％，每股盈利２１９﹒５４仙，息７３仙（上年同期５９仙）。

該公司收入１０１﹒６億元升１６﹒９％，毛利４３﹒８９億元升２７﹒６％。（ｅｃ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

