【嚟緊炒Ｄ乜】首辦分析員會議大行評價可提升，中海物業上望４元

《嚟緊炒Ｄ乜》物業管理公司中海物業（０２６６９）已公布２０１８年全年業績，純利增

長３１％。該公司已償還全部銀行貸款，未來將積極擴充業務。預料大行對中海物業評價日後會

有所提升，股價望有上升。

中海物業在香港、澳門及中國從事物業管理及增值服務業務。物業管理服務指為物業及建築

工地提供保安、維修及保養、清潔及綠化等服務及為其他企業提供服務，例如物業交付前服務、

協助入伙服務、交付查驗服務及工程服務質量監控服務。增值服務指工程服務和為住戶及租戶提

供社區租賃、銷售及其他服務，以及為其他物業管理公司提供諮詢服務。



＊去年收入升逾兩成，受惠管理面積增加＊



２０１８年底年全年收入增長２３﹒７％至約４２億元，物業管理服務佔收入的９０％。約

８６％的收入來自中國，華南地區收入佔總收入約３１％，其次是華北區及港澳地區，收入則分

別佔總收入的１８％及約１４％。２０１８年收入上升是管理面積增加、增值服務內容進一步擴

展，及人民幣兌港元平均匯價升值所致。年度毛利只增加５﹒８％至約８﹒５億元，因為直接經

營成本升幅較大，主要與人力資源成本有關。毛利率下跌３﹒５個百分點至２０﹒４％。除了上

述的原因外，社區資產及服務營運平台子分部的增值服務服務及產品範圍擴大，平均毛利率下跌

也是部分原因。期內經營溢利上升２７﹒５％至約５﹒６億元，受惠於銷售及行政費用減少以及

貿易及其他應收款減值損失淨額大減。公司擁有人應佔溢利更上升３１﹒１％至４億元，受惠於

財務費用大減。末期股息每股２﹒０仙，增長３３﹒３％。



＊收購同系中海外物業項目，收入料增加＊



中海物業２０１８年業務發展理想，年內取得的新管理合約，有助該公司未來取得更多大型

物業管理項目。中海物業２０１８年的新增管理面積達２３０萬平方米，包括北京雄安發展新區

的首個起動項目雄安市民服務中心、深圳當代藝術館與城市規劃館等。該公司在港澳地區也取得

多項大型設施管理合約，包括港珠澳大橋口岸、西九龍高鐵站等項目，並且獲得香港司法機構轄

下所有物業的管理合約，令全港１５個出入境口岸，該公司現已獲得其中１２個口岸的服務合約

。

中海物業在２０１８年已還清２﹒６５億元的銀行借貸，於２０１８年底的銀行結餘及現金

達２４億元，現正計劃通過外接、合營、併購等方式擴大管理規模，大展拳腳。該公司去年下半

年開始已開始實施上述策略。該公司去年向關連公司中海外（００６８８）收購２４４個位於青

島、大連的停車位的使用權，總代價為約３０４０萬元。今年年初完成向中海外收購位於上海及

廣州社區項目的停車位使用權及重慶寫字樓的房屋產權，總代價約２﹒２億元，代價較市價有輕

微折讓，介乎約１﹒６％至５﹒４％不等。上海及廣州社區項目的停車位可供轉讓或出租，重慶

寫字樓則用作自用。



＊股價今日再破頂，今年來股價迭創新高＊



集團有意積極向外發展業務之餘，為中海外等關連人士提供服務也有廣大發展空間。中海物

業２０１７年的持續關連交易總金額為３﹒４億元，佔２０１８年總收入僅８％。

匯豐環球研究最新報告指出，中海物業於今年公布全年業績後，舉行上市以來的第一次分析

員簡報會，公司似乎有意提高市場評價，積極改善股價在資本市場的表現。

中海物業今年以來股價已迭創新高，今日（２９日）更高見３﹒８元。隨著未來可能獲得集

團內外的合約，市場評價改善，股價有望再上一層樓，升越４元的水平。

《經濟通通訊社特約分析師 韋健士》



表列中海物業（０２６６９）近年業績（年結日１２月３１日）：



數據 ２０１８年度 ２０１７年度 ２０１６年度

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營業額 ４１﹒５５億 ３３﹒５８億 ３２﹒９７億

（＋２３﹒７％） （＋１﹒２％） （＋２９﹒６％）



毛利 ８﹒４９億 ８﹒０２億 ７﹒６７億

（＋５﹒８％） （＋４﹒６％） （＋４６﹒２）



淨利 ４﹒０２億 ３﹒０７億 ２﹒３８億

（＋３１﹒１％） （＋２９﹒１％） （＋１﹒０倍）



毛利率 ２０﹒４３％ ２３﹒９０％ ２３﹒２７％



純利率 ９﹒６８％ ９﹒１４％ ７﹒２１％



股息 ４﹒０仙 ３﹒０仙 ２﹒２仙

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表列中海物業（０２６６９）及部分同業股價表現：



股份 今年以來 本月以來 今日收報

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中奧到家（０１５３８） ＋２６﹒１％ ＋５﹒１％ ０﹒８２元

新城悅（０１７５５） ＋１１０﹒９％ ＋３１﹒４％ ８﹒１２元

彩生活（０１７７８） ＋３６﹒０％ ＋２１﹒５％ ５﹒７０元

永升生活服務（０１９９５） ＋８３﹒７％ ＋１３﹒５％ ３﹒２７元

佳兆業物業（０２１６８） ＋１５﹒７％ ＋１８﹒９％ ８﹒６０元

中海物業（０２６６９） ＋６４﹒６％ ＋２７﹒８％ ３﹒７７元

綠城服務（０２８６９） ＋１６﹒０％ －２﹒８％ ６﹒９６元

雅生活服務（０３３１９） ＋２６﹒２％ ＋８﹒９％ １３﹒４０元

祈福生活服務（０３６８６） ＋１８﹒２％ ＋３﹒２％ ０﹒６５元

碧桂園服務（０６０９８） ＋１７﹒５％ ＋１３﹒２％ １４﹒６２元



股指

恆生指數 ＋１２﹒４％ ＋１﹒５％ ２９０５１點

國企指數 ＋１２﹒４％ ＋０﹒１％ １１３７９點

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＊資料截至３月２９日收市

