  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/03/2019 16:25

【嚟緊炒Ｄ乜】首辦分析員會議大行評價可提升，中海物業上望４元

　　《嚟緊炒Ｄ乜》物業管理公司中海物業（０２６６９）已公布２０１８年全年業績，純利增
長３１％。該公司已償還全部銀行貸款，未來將積極擴充業務。預料大行對中海物業評價日後會
有所提升，股價望有上升。
　　中海物業在香港、澳門及中國從事物業管理及增值服務業務。物業管理服務指為物業及建築
工地提供保安、維修及保養、清潔及綠化等服務及為其他企業提供服務，例如物業交付前服務、
協助入伙服務、交付查驗服務及工程服務質量監控服務。增值服務指工程服務和為住戶及租戶提
供社區租賃、銷售及其他服務，以及為其他物業管理公司提供諮詢服務。

＊去年收入升逾兩成，受惠管理面積增加＊

　　２０１８年底年全年收入增長２３﹒７％至約４２億元，物業管理服務佔收入的９０％。約
８６％的收入來自中國，華南地區收入佔總收入約３１％，其次是華北區及港澳地區，收入則分
別佔總收入的１８％及約１４％。２０１８年收入上升是管理面積增加、增值服務內容進一步擴
展，及人民幣兌港元平均匯價升值所致。年度毛利只增加５﹒８％至約８﹒５億元，因為直接經
營成本升幅較大，主要與人力資源成本有關。毛利率下跌３﹒５個百分點至２０﹒４％。除了上
述的原因外，社區資產及服務營運平台子分部的增值服務服務及產品範圍擴大，平均毛利率下跌
也是部分原因。期內經營溢利上升２７﹒５％至約５﹒６億元，受惠於銷售及行政費用減少以及
貿易及其他應收款減值損失淨額大減。公司擁有人應佔溢利更上升３１﹒１％至４億元，受惠於
財務費用大減。末期股息每股２﹒０仙，增長３３﹒３％。

＊收購同系中海外物業項目，收入料增加＊

　　中海物業２０１８年業務發展理想，年內取得的新管理合約，有助該公司未來取得更多大型
物業管理項目。中海物業２０１８年的新增管理面積達２３０萬平方米，包括北京雄安發展新區
的首個起動項目雄安市民服務中心、深圳當代藝術館與城市規劃館等。該公司在港澳地區也取得
多項大型設施管理合約，包括港珠澳大橋口岸、西九龍高鐵站等項目，並且獲得香港司法機構轄
下所有物業的管理合約，令全港１５個出入境口岸，該公司現已獲得其中１２個口岸的服務合約

　　中海物業在２０１８年已還清２﹒６５億元的銀行借貸，於２０１８年底的銀行結餘及現金
達２４億元，現正計劃通過外接、合營、併購等方式擴大管理規模，大展拳腳。該公司去年下半
年開始已開始實施上述策略。該公司去年向關連公司中海外（００６８８）收購２４４個位於青
島、大連的停車位的使用權，總代價為約３０４０萬元。今年年初完成向中海外收購位於上海及
廣州社區項目的停車位使用權及重慶寫字樓的房屋產權，總代價約２﹒２億元，代價較市價有輕
微折讓，介乎約１﹒６％至５﹒４％不等。上海及廣州社區項目的停車位可供轉讓或出租，重慶
寫字樓則用作自用。

＊股價今日再破頂，今年來股價迭創新高＊

　　集團有意積極向外發展業務之餘，為中海外等關連人士提供服務也有廣大發展空間。中海物
業２０１７年的持續關連交易總金額為３﹒４億元，佔２０１８年總收入僅８％。
　　匯豐環球研究最新報告指出，中海物業於今年公布全年業績後，舉行上市以來的第一次分析
員簡報會，公司似乎有意提高市場評價，積極改善股價在資本市場的表現。
　　中海物業今年以來股價已迭創新高，今日（２９日）更高見３﹒８元。隨著未來可能獲得集
團內外的合約，市場評價改善，股價有望再上一層樓，升越４元的水平。
《經濟通通訊社特約分析師　韋健士》
　
　表列中海物業（０２６６９）近年業績（年結日１２月３１日）：
　
　數據　　　　　　　２０１８年度　　　　　　２０１７年度　　　　　　２０１６年度　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　營業額　　　　　　４１﹒５５億　　　　　　３３﹒５８億　　　　　　３２﹒９７億　
　　　　　　　　　（＋２３﹒７％）　　　　　（＋１﹒２％）　　　　（＋２９﹒６％）

　毛利　　　　　　　　８﹒４９億　　　　　　　８﹒０２億　　　　　　　７﹒６７億　
　　　　　　　　　（＋５﹒８％）　　　　　（＋４﹒６％）　　　　　　（＋４６﹒２）

　淨利　　　　　　　　４﹒０２億　　　　　　　３﹒０７億　　　　　　　２﹒３８億
　　　　　　　　　（＋３１﹒１％）　　　　　（＋２９﹒１％）　　　　（＋１﹒０倍）

　毛利率　　　　　　２０﹒４３％　　　　　　２３﹒９０％　　　　　　２３﹒２７％

　純利率　　　　　　　９﹒６８％　　　　　　　９﹒１４％　　　　　　　７﹒２１％
　
　股息　　　　　　　　　４﹒０仙　　　　　　　　３﹒０仙　　　　　　　　２﹒２仙
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　表列中海物業（０２６６９）及部分同業股價表現：
　
　股份　　　　　　　　　　　　　　今年以來　　　　　本月以來　　　　今日收報
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　中奧到家（０１５３８）　　　　＋２６﹒１％　　　＋５﹒１％　　　　０﹒８２元
　新城悅（０１７５５）　　　　＋１１０﹒９％　　＋３１﹒４％　　　　８﹒１２元
　彩生活（０１７７８）　　　　　＋３６﹒０％　　＋２１﹒５％　　　　５﹒７０元
　永升生活服務（０１９９５）　　＋８３﹒７％　　＋１３﹒５％　　　　３﹒２７元
　佳兆業物業（０２１６８）　　　＋１５﹒７％　　＋１８﹒９％　　　　８﹒６０元
　中海物業（０２６６９）　　　　＋６４﹒６％　　＋２７﹒８％　　　　３﹒７７元
　綠城服務（０２８６９）　　　　＋１６﹒０％　　　－２﹒８％　　　　６﹒９６元
　雅生活服務（０３３１９）　　　＋２６﹒２％　　　＋８﹒９％　　　１３﹒４０元
　祈福生活服務（０３６８６）　　＋１８﹒２％　　　＋３﹒２％　　　　０﹒６５元
　碧桂園服務（０６０９８）　　　＋１７﹒５％　　＋１３﹒２％　　　１４﹒６２元

　股指
　恆生指數　　　　　　　　　　　＋１２﹒４％　　　＋１﹒５％　　　２９０５１點
　國企指數　　　　　　　　　　　＋１２﹒４％　　　＋０﹒１％　　　１１３７９點
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　＊資料截至３月２９日收市

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道29/03/2019
【嚟緊炒D乜】首辦分析員會議大行評價可提升 中海物業上望4元
生財有道29/03/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：蒙牛於30元遇重大阻力
FOCUS29/03/2019
【FOCUS】政經猛人齊預警 「聰明錢」啟示4月見真章
生財有道29/03/2019
【自願醫保】住院保險有望規範化 是否轉移須留意保障範圍
國際動態29/03/2019
文翠珊辭職換脫歐方案通過 無助支持
生財有道28/03/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：建行業績無驚喜短期受壓
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【立即投票】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金