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即市新聞

29/03/2019 11:08

【新股上市】偉鴻集團（３３２１）今起招股，入場費約４５４５元

　　《經濟通通訊社２９日專訊》澳門裝修服務及維修保養服務承包商偉鴻集團（０３３２１）
今日起公開招股，共發售１﹒２５億股，招股價為１﹒４元至１﹒８元。公開認購截至４月８日
中午，一手２５００股入場費為４５４５﹒３５元。
　　按新股發售價中位數１﹒６元計算，上市集資所得款項淨額約１﹒５５９億元。該公司計劃
將約５８﹒２％用作用作支付項目的前期成本，包括預付予分包商的款項；及項目啟動成本；約
２２﹒０％，將用作向新及或現有客戶提供潛在裝修項目的履約保證金；約９﹒８％，將用以招
聘３６名額外的全職員工；約１０﹒０％，將用作一般營運資金。
　　另外，該股與五名基石投資者訂立基石投資協議，假設發售價為中位數，基石投資者將認購
股份總數將約為１２５０萬股，並同意認購總額２０００萬元的可發售股份數目，若股份發售價
為中位數１﹒６元，，基石投資者認購的股份總數將約為１２５０萬股，約佔發售股份的１０﹒
０％；約佔股份發售完成後已發行股份的２﹒５％（假設超額配股權未獲行使）；及約佔股份發
售完成後已發行股份的２﹒４％（假設超額配股權獲全面行使）。五名基石投資者包括張錦棠、
陳榮煉及謝鎮宇將各自獲得３１２﹒５萬股、其飾廖沛霖及范駿華，將分別獲得１８７﹒５萬股
及１２５萬股。
　　五名基石投資者中，張錦棠為碧桂園（０２００７）的副總裁；陳榮煉為澳門經營貴賓會中
介代理人為德晉集團的行政總裁；謝鎮宇為恆宇集團（０２４４８）的主席及執行董事；廖沛霖
為第一太平戴維斯的香港董事局成員及澳門董事總經理，該公司於倫敦證券交易所上市（股份代
號：ＬＳＥ：ＳＶＳ）；范駿華為為尚德會計師事務所有限公司的董事總經理，並為多行上司公
司的獨立非執行董事。
　　該公司預期於４月２３日正式上市，獨家保薦人為紅日資本。（ｓｃ）

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