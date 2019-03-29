【新股上市】偉鴻集團（３３２１）今起招股，入場費約４５４５元

《經濟通通訊社２９日專訊》澳門裝修服務及維修保養服務承包商偉鴻集團（０３３２１）

今日起公開招股，共發售１﹒２５億股，招股價為１﹒４元至１﹒８元。公開認購截至４月８日

中午，一手２５００股入場費為４５４５﹒３５元。

按新股發售價中位數１﹒６元計算，上市集資所得款項淨額約１﹒５５９億元。該公司計劃

將約５８﹒２％用作用作支付項目的前期成本，包括預付予分包商的款項；及項目啟動成本；約

２２﹒０％，將用作向新及或現有客戶提供潛在裝修項目的履約保證金；約９﹒８％，將用以招

聘３６名額外的全職員工；約１０﹒０％，將用作一般營運資金。

另外，該股與五名基石投資者訂立基石投資協議，假設發售價為中位數，基石投資者將認購

股份總數將約為１２５０萬股，並同意認購總額２０００萬元的可發售股份數目，若股份發售價

為中位數１﹒６元，，基石投資者認購的股份總數將約為１２５０萬股，約佔發售股份的１０﹒

０％；約佔股份發售完成後已發行股份的２﹒５％（假設超額配股權未獲行使）；及約佔股份發

售完成後已發行股份的２﹒４％（假設超額配股權獲全面行使）。五名基石投資者包括張錦棠、

陳榮煉及謝鎮宇將各自獲得３１２﹒５萬股、其飾廖沛霖及范駿華，將分別獲得１８７﹒５萬股

及１２５萬股。

五名基石投資者中，張錦棠為碧桂園（０２００７）的副總裁；陳榮煉為澳門經營貴賓會中

介代理人為德晉集團的行政總裁；謝鎮宇為恆宇集團（０２４４８）的主席及執行董事；廖沛霖

為第一太平戴維斯的香港董事局成員及澳門董事總經理，該公司於倫敦證券交易所上市（股份代

號：ＬＳＥ：ＳＶＳ）；范駿華為為尚德會計師事務所有限公司的董事總經理，並為多行上司公

司的獨立非執行董事。

該公司預期於４月２３日正式上市，獨家保薦人為紅日資本。（ｓｃ）

