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即市新聞

29/03/2019 09:21

港股靠穩輕微高開３７點報２８８１２點，國指升１６點

　　《經濟通通訊社２９日專訊》隔晚美股走勢造好，帶動今早亞洲股市輕微上揚，日經現高走
１７５點，港股則隨亞洲股市輕微高開幕，蒙牛（０２３１９）獲大摩唱好力撐，股份今早高開
逾２％；而早前因業績而股價回落的國壽（０２６２８），今日亦略現追捧。恆生指數開報
２８８１２，升３７點或升０﹒１３％，主板成交２９﹒４２億元。國企指數開報１１３１０點
，升１６點或０﹒１４３％。
　　重磅股方面，匯控（００００５）無升跌，報６３﹒７元；港交所（００３８８）升０﹒６
％，報２６９元；騰訊（００７００）升０﹒５６％，報３５６元；中移動（００９４１）跌０
﹒３７％，報８０元；友邦保險（０１２９９）跌０﹒２％，報７６﹒２５元。

　　十大升幅藍籌表現如下：
　　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　蒙牛乳業（０２３１９）　　２８﹒６０元　　　升２﹒３３％
　　中國人壽（０２６２８）　　２０﹒６０元　　　升１﹒２３％
　　中海油　（００８８３）　　１４﹒４８元　　　升１﹒１２％
　　中銀香港（０２３８８）　　３２﹒５０元　　　升１﹒０９％
　　吉利汽車（００１７５）　　１４﹒９６元　　　升１﹒０８％
　　中國旺旺（００１５１）　　　６﹒５８元　　　升１﹒０８％
　　華潤置地（０１１０９）　　３４﹒００元　　　升１﹒０４％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　４６﹒５５元　　　升０﹒９８％
　　太古Ａ　（０００１９）　１００﹒４０元　　　升０﹒９６％
　　領展　　（００８２３）　　９２﹒１５元　　　升０﹒９３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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