【貿易開戰】白宮經濟顧問：美方可能取消中方部分關稅

《經濟通通訊社２９日專訊》中美第八輪經貿高級別磋商昨日（２８日）起在北京舉行，美

國白宮經濟顧問庫德洛在華盛頓表示，美國可能取消對中國的部分關稅，但保留其餘部分，作為

中美貿易協議的執行機制一部分。

路透社早前報道，中美在執行機制及知識產權問題上仍有分歧，預料磋商在４至６月結束。

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