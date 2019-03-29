《經濟通通訊社２９日專訊》英國議會議長白高漢表示，他已接受政府的提議，將於今日就
英國「脫歐」協議舉行投票，惟投票只涉及英國「脫歐」整體方案中的「脫歐協議」
（Ｗｉｔｈｄｒａｗａｌ Ａｇｒｅｅｍｅｎｔ）內容。
英國政府向下議院提交的議案，內容只涵蓋「脫歐」協議中的分手費、公民權利以及備受爭
議的北愛爾蘭邊境後備方案，不涉及英國與歐盟未來關係的「政治宣言」部分。
歐盟要求英國國會今個星期通過脫歐協議，才准許脫歐期限延至５月２２日，否則英國必須
在下月１２日前提出下一步方向。（ｅｃ）
29/03/2019 10:52
【脫歐之後】英國議長批准周五脫歐協議進行投票
《經濟通通訊社２９日專訊》英國議會議長白高漢表示，他已接受政府的提議，將於今日就
英國「脫歐」協議舉行投票，惟投票只涉及英國「脫歐」整體方案中的「脫歐協議」
（Ｗｉｔｈｄｒａｗａｌ Ａｇｒｅｅｍｅｎｔ）內容。
英國政府向下議院提交的議案，內容只涵蓋「脫歐」協議中的分手費、公民權利以及備受爭
議的北愛爾蘭邊境後備方案，不涉及英國與歐盟未來關係的「政治宣言」部分。
歐盟要求英國國會今個星期通過脫歐協議，才准許脫歐期限延至５月２２日，否則英國必須
在下月１２日前提出下一步方向。（ｅｃ）
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