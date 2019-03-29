【脫歐之後】歐央行總裁德拉吉：市場低估英國無協議脫歐風險　

《經濟通通訊社２９日專訊》據路透報道，歐洲央行總裁德拉吉上周對歐盟領導人表示，市

場低估了英國無協議見歐的風險

官員們表示，德拉吉上周告訴歐盟領導人，歐洲央行、英國央行和歐盟執委會已為「無協議

脫歐」的局面做好了一切必要準備。但德拉吉表示，民間部門的準備工作仍未完成。（ｅｃ）

