《經濟通通訊社２９日專訊》據路透報道，歐洲央行總裁德拉吉上周對歐盟領導人表示，市
場低估了英國無協議見歐的風險
官員們表示，德拉吉上周告訴歐盟領導人，歐洲央行、英國央行和歐盟執委會已為「無協議
脫歐」的局面做好了一切必要準備。但德拉吉表示，民間部門的準備工作仍未完成。（ｅｃ）
29/03/2019 10:55
【脫歐之後】歐央行總裁德拉吉：市場低估英國無協議脫歐風險
《經濟通通訊社２９日專訊》據路透報道，歐洲央行總裁德拉吉上周對歐盟領導人表示，市
場低估了英國無協議見歐的風險
官員們表示，德拉吉上周告訴歐盟領導人，歐洲央行、英國央行和歐盟執委會已為「無協議
脫歐」的局面做好了一切必要準備。但德拉吉表示，民間部門的準備工作仍未完成。（ｅｃ）
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