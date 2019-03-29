《經濟通通訊社２９日專訊》中美新一輪貿易談判昨日開始，外電引述三名了解交易情況的
交易員表示，中國國有企業周四購買約１５０萬噸美國大豆，將７月和８月發貨，這是他們本月
第二次大規模購買美國大豆。
據美國農業部的數據，周四的交易，使今年以來中國對美國最新大豆的總購買量達到約
１２７０萬噸，而去年同期的購買量超過２８５０萬噸。
美國官員對路透表示，中國在一系列問題上提出了比以往更進一步的建議，其中包括強制技
術轉讓問題。（ｅｃ）
29/03/2019 11:45
【貿易開戰】據報中國國企周四購買約１５０萬噸美國大豆
《經濟通通訊社２９日專訊》中美新一輪貿易談判昨日開始，外電引述三名了解交易情況的
交易員表示，中國國有企業周四購買約１５０萬噸美國大豆，將７月和８月發貨，這是他們本月
第二次大規模購買美國大豆。
據美國農業部的數據，周四的交易，使今年以來中國對美國最新大豆的總購買量達到約
１２７０萬噸，而去年同期的購買量超過２８５０萬噸。
美國官員對路透表示，中國在一系列問題上提出了比以往更進一步的建議，其中包括強制技
術轉讓問題。（ｅｃ）
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