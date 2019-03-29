特步（０１３６８）先舊後新折讓１５％配股，集資１３﹒７億元

《經濟通通訊社２９日專訊》特步（０１３６８）公布以先舊後新方式，配售２﹒４７億股

份，佔擴大股本約９﹒９２％，每股作價５﹒５６元，較上日（２８日）收市價折讓

１４﹒９８％。集資約１３﹒７億，用於潛在收購國際體育品牌；擴展海外業務；及作為一般營

運資金。

交易完成後，大股東丁水波、丁美清及丁明忠家族信託全資擁有之控股公司持股由

５８﹒３６％攤薄至５２﹒５７％。（ｙｋ）

