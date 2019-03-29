【季結－二萬九浮沉】港股首季升３２０５點，料下月窄幅上落為主

《經濟通通訊社記者李皆穎、黃嘉曦及余嘉欣２９日報道》２０１９年港股首季表現向好，

主要受中美貿易戰停火關係，港股由低位近２５０００點開始反彈，而在「一月效應」的正面效

果下，刺激恆指二月及三月都表現良好，港股季內高見２９４８６點，整季升幅約近３０００點

左右，惟３月業績期令大市走勢波動，恆指始終未能重上三萬點關口。

對於來季大市表現，專家都認為來季港股表現未明朗，而且三萬點關口阻力明顯，預料第二

季依然在２７０００至２９０００之間上落整固。



＊港股三月累升４１８點，國指變動不大僅漲１２點＊



２０１９年１月時，國家推出新一輪政策，主要針對家電、汽車等消費品，相關板塊隨即落

鑊炒起，加上美國當時停擺告一段落，而美國總統特朗普繞過國會申請撥款興建圍牆，環球股市

重拾升勢。港股方面，騰訊（００７００）１月新遊戲獲批，刺激股價向上，１月股市大升

２０９６點。

２月踏入新春佳節，傳統濠賭及消費股相繼有追捧，而聯儲局亦開始透露「鴿風」，而中美

雙方開始互派官員進行談判，２月份首星期港股重上二萬八關口，並一度突破「牛熊線」，惟中

國１月份ＰＭＩ數據大遜預期，抵銷２月份部份升幅，恆指２月僅升６９０點。

３月份港股開始進入業績期，走勢較為反覆。首周人大會議開幕，市場期待會有新國策出台

，恆指進入「炒股不炒市」格局，但又突然傳出華為控告美國政府，中美貿易談判再存隱憂，３

月首周先升後回，瀉５８３點；次周兩會閉幕，中央推出多項穩定金融方案，而澳博

（００８８０）及美高梅（０２２８２）相繼獲得短期續牌，港股次周累升７８３點；第三周聯

儲局雖然維持息口不變，但受兩大藍籌騰訊（００７００）及中移動（００９４１）股價拖累，

港股仍能穩守二萬九，全周升幅達１０１點；３月最後一周則因為美國債息出現倒掛現象，金價

走高，暗示全球經濟回落，二萬九關得而復失，整周港股挫１３７點。

總結２０１９年首季，港股升３２０５點或１２﹒４％，高低波幅區間為２４８９６點至

２９４８６點，波幅達４５８９點。３月份恆指升幅為４１８點或１﹒４６％。

國指方面，首季升１２５４點或１２﹒４％。高低波幅區間為９７６１點至１１７６２點，

波幅達２００１點。３月份國指升幅為１２點或０﹒１１％



＊中美貿易難於第二季解決，或會取得階段性成果＊



白宮日前宣布，中國副總理劉鶴將會率領中方代表團於下月（３日）訪美，開啟第九輪中美

高級別貿易談判，對於中美貿易戰於第二季能否順利解決，招銀國際研究部策略師蘇沛豐向

《經濟通通訊社》表示，兩國之間的紛爭不會於第二季內順利解決。蘇續言，該期間中美雙方將

就某些議題達成協議，惟美方將需一段時間觀察，以確保中方能夠遵守有關承諾。知識產權則涉

及到兩國長期利益問題，蘇相信短期內暫不會取得相關共識。

志昇證券研究部董事麥嘉嘉認則認為，四月會面可取得階段性成果，亦即撤銷部分關稅。不

過，雙方撤銷所有懲罰性關稅的可能性不大，主要原因涉及中國結構性及內政問題。她補充，中

國在科技發展方面的知識產權保護度不足，外資憂慮相關專利及技術被抄襲；再加上美方多年來

要求中國取消補貼措施，被中方視之為干擾內政，導致中美一直在以上問題拉鋸。

另外，有指特朗普在通俄門調查中取得勝利，解決後顧之憂後，將有機會對中國採取更強硬

的態度。不過，麥嘉嘉認為，解決貿易戰對雙方都有好處，預料至少會達成部分協議。



＊英國脫歐亂局難料，惟對全球災難未如想像中勁＊



英國脫歐問題即將踏入第三年，對於能否順利過度，麥嘉嘉認為英國再次出現二次公投不大

，而縱使出現硬脫歐，對環球經濟影響亦未如想像中般災難性，因為脫歐議題自２０１６年起已

持續發酵，目前歐盟及企業亦已為此作出最壞打算，譬如撤資等；至於對於港股的影響則更加輕

微，最多影響在英國有業務的企業，以長和（００００１）為例，近年英國業務佔比已不算高，

估計短暫會受英鎊走弱而影響業務。

而蘇沛豐則指出，歐盟領導人日前宣布，英國脫歐的最後期限將延期至５月２２日，有傳英

國國民亦不願意「脫歐」。蘇表示，於第二季內「硬脫歐」幾乎不可能。蘇分析，除非英國最後

真的走至「硬脫歐」這一步，不然對全球股票市場的影響不大。惟他強調目前英國「脫歐」前景

仍未明朗，變數驟多，英國或需尋求再談判、舉行大選或重新公投等方案，建議投資者應繼續留

意事態發展。



＊環球經濟放緩無礙Ａ股，專家們認為可逆流而上＊



內地經濟明顯放緩，但國家依然穩推政策撐市，蘇沛豐認為，內地通脹回落，ＣＰＩ升幅創

１３個月以來新低，顯示中國經濟需求依然疲弱。日前，國務院總理李克強亦把今年ＧＤＰ增長

目標定於６％至６﹒５％區間，為近三十年來最慢。為此，中央近日推出寬鬆財政及貨幣政策，

以希望藉此刺激經濟。

蘇表示，中美貿戰和內地「防風險、去槓桿、穩增長」等相關舉措，對全球經濟仍有持續性

影響，並預料Ａ股第二季將繼續受內地相關政策主導，以維持股票市場整體健康。因此，他對Ａ

股第二季表現相對樂觀，認為其牛市走勢將會於第二季持續。

麥嘉嘉對於內地第二季經濟增長趨向保守，因為目前中央仍然處於放水狀態，顯示經濟增長

仍不理想，若之後收緊放水，才有機會回穩。更重要的影響因素非中美貿易戰莫屬，目前大部分

入口美國貨品仍有頗高關稅，對經濟造成打擊亦是正常。她預料，中央今年將加強內需消費及基

建，以穩定經濟。

至於Ａ股方面的走勢，她認為主要受政策主導，如即將出爐的科創板，能否對第二季股市帶

來提振作用，視乎實際推出的時間，初步預料在５月至７月推出。短期內，麥嘉嘉認為上證會繼

續在３０００點水平上落，３４００點則是一個較大的阻力位。



＊港股第二季難突破三萬關，料二萬七左右有支持＊



近來金價上揚、債息倒掛，市場資金逐漸向避險產品泊岸，麥嘉嘉指出，環球經濟的基本面

包括美國經濟、歐洲等均未見有利好消息，同時提供一個大市調整的借口，因為債息倒掛的現象

非單一衡量經濟是否陷入衰退的指標，需同時考慮美國政府的政策如聯儲局縮表的速度，以及未

來幾個月的經濟數據。

她估計恆指４月將在２８０００至２９５００點之間上落，至於整個季度約在２７５００至

３００００點區間內。在４月份大市進行調整期間，她建議投資者可轉向部分防守性較高的高息

股及內需股，及持守「炒股不炒市」的原則。

蘇沛豐則表示，港股未來或「跑輸大市」，他認為港股業績期已接近尾聲，今年公司盈利無

甚驚喜，更多為差於市場預期的成績，而港股基本因素依然偏弱，預料港股第二季將「先回調，

再向上」，並於２７０００見支持，惟３００００點關口阻力十分大。

他預料港股四月份將會於２８０００點至２９５００點區間窄幅上落。資金部署方面，他建

議投資者於第二季及四月可續買入防守類股份。長線而言，蘇首選領展（００８２３），認為該

公司近日有關出售及收購活動，令其收租物業組合積極擴大，而估值同受惠於聯儲局今年不續加

息之決定，故予其８６元買入價。

