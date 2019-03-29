【季結－二萬九浮沉】騰訊宜３３０元吸納，建行農行可作內銀首選

《經濟通通訊社記者李皆穎、黃嘉曦及余嘉欣２９日報道》３月份多間公司公布業績，大藍

籌騰訊（００７００）表現略遜預期，而Ｎａｓｐｅｒｓ分拆互聯網業務上市更令投資者擔心變

相減持。而近前年升市火車頭的內銀股，股價橫行沉寂亦有一段日子，而近期股價則開始較為波

動。

投資者對騰訊及內銀股近期較為關注，而兩位專家都異口同聲認為，Ｎａｓｐｅｒ此舉動對

騰訊第二季的影響不大；而內銀股方面，無獨有偶地兩位專家都較為關注建行（００９３９），

並指其在內銀的重要地位難以被取代。



＊大股東減持影響不大，走勢受大市氣氛刺激居多＊



志昇證券研究部董事麥嘉嘉向《經濟通通訊社》表示，騰訊大股東Ｎａｓｐｅｒｓ的操作變

相減持，但對其影響不大，因為Ｎａｓｐｅｒｓ需在子公司６月公布業績後始啟動上市計劃，故

短期內亦不會對騰訊有影響。另一方面，手遊業務仍是大家的關注點所在，因此其遊戲獲批進度

對其股價造成直接影響，縱使其雲業務於近年增長快速，但對股價刺激有限。她預料，騰訊將在

３３０元至３８０元區間上落，現階段入貨值博率不高，宜在其股價回落至３３０元才買入。

招銀國際研究部策略師蘇沛豐向《經濟通通訊社》指出，騰訊最大股東Ｎａｓｐｅｒｓ宣布

分拆其互聯網業務，並於荷蘭阿姆斯特丹上市，市場將其解讀為「股東減持」等負面消息，惟該

股主要受大市氣氛影響，他同樣認為此消息的影響甚微。蘇分析，騰訊第一季業績將於５月公布

，由於旗下遊戲才剛開始陸續批，收益帶動難於短期內得到實現。他預料，該公司的遊戲分部收

益仍然會較市場預期差，故建議投資者待股價回調至３３０元買入，長線目標則為４２０元。



＊內銀股壞帳問題恐惡化，建行防守性高可作首選＊



內銀股本周隨市回吐，惟跌幅不大，蘇沛豐建議投資者可多留意「四大行」近日走勢，而表

示對大型銀行的業績較有信心，並相信其淨利息收益率，以及資產質素可為市場帶來驚喜。「四

大行」之中，蘇偏愛建行（００９３９）和農行（０１２８８），認為兩者皆有穩定資金操作，

加上估值亦相較同行低，前者建議買入價為６﹒７元，目標價為７﹒２元；後者則建議於３﹒６

元入貨，目標則看３﹒９元。

麥嘉嘉對於內銀股持較中性的看法，最大考慮因素是中央不支持內銀以高速增長，因此整個

板塊的增幅有限；再加上外界一直擔心資產質素的問題，如近月中央硬性要求銀行向中、小、微

企放貨，恐令內銀壞帳問題惡化。當中，她較為看好建行，因為其防守性相對高，買入價約為６

﹒６至６﹒７元，目標價看７﹒２元，止蝕位在６﹒４至６﹒５元。不過，她強調，內銀宜作中

線部署，不宜作短期操作。



＊機械設備股有潛力跑出，創維煤氣李寧值得留意＊



被問到四月及第二季將有甚麼熱炒板塊，蘇沛豐認為機械設備股最有潛力「跑出」。蘇分析

，內地對基礎設施建設大力拉動，以致對機械設備的需求出現明顯增長。工程機械板塊的營業收

入因此亦錄得大幅增長。其中，他最看好濰柴動力（０２３３８）。他表示，該公司日前

（２６日）向公眾宣布，將會制訂公司三至五年期的營銷戰略，以完善業務的中長期佈局，令該

公司透明度大增，故給予目標價１４元，可考慮於現價小注吸納。

麥嘉嘉則認為，由於大市很大機會進行調整期，加上預期中央大力提振內需，她建議關注消

費品股如黑電、體品股及公用股。當中她推薦創維數碼（００７５１），買入價２﹒６元，目標

價３元，止蝕價２﹒４元；以及相對穩定的煤氣（００００３），買入價１８元，目標價１９元

，止蝕價為１７元。體品股方面，她推薦李寧（０２３３１），因為從其剛公布的業績所見，產

品組合現新改革，可在１１﹒５元買入，目標價１３元，跌穿１０﹒５元止蝕。

食品股方面，麥嘉嘉認為行業競爭激烈，如方便麵產業，因此不建議買入。

