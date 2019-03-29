【季結－二萬九浮沉】表列４月份重要政經事項

《經濟通通訊社２９日專訊》表列２０１９年４月份重要政經事項：



地區 重要事項╱數據公布

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香港

１日 －零售業銷售額統計 （２月）

－《空置稅》提交立法會房屋事務委員會討論

３日 －《逃犯條例》立法會首讀

－行政長官答問時間

－日經香港ＰＭＩ （３月）

５日 －港股休市

－滬港通及深港通北向及南向全日休市

９日 －「佔中九子案」裁決

１２日 －鄉郊建屋地段第１２０９號土地截標

－新九龍內地段第６６１４號土地截標

－新九龍內地段第６６１６號土地截標

－短期租約第ＳＸ５１６７號、第ＮＸ１８０８號截標

１６日 －對外商品貿易貨量及價格統計

１８日 －首季失業及就業不足統計

－滬港通及深港通北向全日休市

１９日 －港股休市

－滬港通及深港通北向及南向全日休市

２２日 －港股休市

－滬港通及深港通北向及南向全日休市

２３日 －ＣＰＩ （３月）

２６日 －的士加價申請於立法會交通事務委員會表決

２９日 －進出口數據 （３月）



中國

１日 －財新製造業ＰＭＩ （３月）

５日 －清明節休市

１１日 －ＰＰＩ及ＣＰＩ （３月）

１２日 －進出口數據 （３月）

１７日 －ＧＤＰ （首季）

－工業生產 （３月）

－零售銷售 （３月）

３０日 －官方製造業ＰＭＩ （４月）



外圍

１日 －美國製造業ＰＭＩ （３月終值）

－歐元區製造業ＰＭＩ （３月終值）

－美國零售銷售數據 （２月）

－歐元區失業率 （２月）

－歐元區ＣＰＩ （３月初值）

２日 －歐元區ＰＰＩ （２月）

５日 －美國失業率 （３月）

８日 －美國耐用品訂單 （２月終值）

１０日 －美國ＣＰＩ數據 （３月）

１１日 －美國ＰＰＩ數據 （３月）

１２日 －美國進出口數據 （３月）

－ＩＭＦ世銀會議

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