《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》中國證監會新聞發言人常德鵬表示，中證
監對兩宗內幕交易案作出行政處罰。包括對吳學軍、程淩、餘盛內幕交易「太陽紙業」案作出行
政處罰；對周德奮內幕交易「金一文化」案作出行政處罰。
29/03/2019 16:43
【駐京專電】中證監對兩宗內幕交易案作行政處罰
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》中國證監會新聞發言人常德鵬表示，中證
監對兩宗內幕交易案作出行政處罰。包括對吳學軍、程淩、餘盛內幕交易「太陽紙業」案作出行
政處罰；對周德奮內幕交易「金一文化」案作出行政處罰。
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