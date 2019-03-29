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29/03/2019 16:42

【駐京專電】中證監成立投資者保護工作小組，易會滿任組長

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》中國證監會新聞發言人常德鵬表示，中證
監近日成立了投資者保護工作領導小組，旨在研究部署投資者保護領域的重要工作和重大政策，
統籌協調各業務領域的投資者保護工作，督促系統部門及單位落實投保工作要求。
　　小組由中證監主席易會滿任組長，副主席閻慶民任副組長，成員包括中證監辦公廳、發行部
、公眾公司部、市場部、機構部、上市部、期貨部、稽查局、處罰委、投保局、債券部、私募部
，以及上交所、深交所、投保基金公司、投資者服務中心等主要負責人。

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