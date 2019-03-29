  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/03/2019 16:53

【駐京專電】中證監核准摩根大通和野村境內設證券公司

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》中國證監會新聞發言人常德鵬表示，中證
監近日核准設立摩根大通證券中國有限公司和野村東方國際證券有限公司。
　　去年底，中證監已批准瑞銀集團增持內地合資證券公司瑞銀證券持股比例由２４﹒９９％至
５１％。

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道29/03/2019
【嚟緊炒D乜】首辦分析員會議大行評價可提升 中海物業上望4元
生財有道29/03/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：蒙牛於30元遇重大阻力
FOCUS29/03/2019
【FOCUS】政經猛人齊預警 「聰明錢」啟示4月見真章
生財有道29/03/2019
【自願醫保】住院保險有望規範化 是否轉移須留意保障範圍
國際動態29/03/2019
文翠珊辭職換脫歐方案通過 無助支持
生財有道28/03/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：建行業績無驚喜短期受壓
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【立即投票】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金