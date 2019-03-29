【駐京專電】中證監核准摩根大通和野村境內設證券公司

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》中國證監會新聞發言人常德鵬表示，中證

監近日核准設立摩根大通證券中國有限公司和野村東方國際證券有限公司。

去年底，中證監已批准瑞銀集團增持內地合資證券公司瑞銀證券持股比例由２４﹒９９％至

５１％。

