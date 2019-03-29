《午市前瞻》港股短期反彈需靠Ａ股，料在２９０００關口上落



《經濟通通訊社２９日專訊》隔晚美股造好，道指收升９１點，帶動港股輕微高開３７點，

報２８８１２點。早段曾輕微跌１４見，低見２８７６１，但之後穩步上揚，兼收復２０天線（

２８９００點）及１０天線（２８９９４點），最高見２９０３０點，升２１８點；中午收市報

２８９７６點，升２０１，主板成交５９０﹒９８億元。

蒙牛（０２３１９）績後繼續有追捧，今漲４﹒１１％，報２９﹒１元，為半日最佳表現藍

籌；萬洲（００２８８）再跌半日挫２﹒３５％，報８﹒３１元，成包尾藍籌。

國企指數報１１３８８，上升９３點或上升０﹒８３％。上證指數重上３０００點，中午收

報３０６５點，升７０點或升２﹒３６％，成交２１８９﹒８億元人民幣；深成指數報９８１７

點，升２７１點或升２﹒８４％，成交２４９３﹒２２億元。

重磅股方面，匯控（００００５）微升０﹒３９％，報６３﹒９５元；騰訊（００７００）

揚１﹒３６％，報３５８﹒８元；港交所（００３８８）走高１﹒７２％，報２７２元；友邦

（０１２９９）升０﹒５９％，報７６﹒８５元；建行（００９３９）業績差預期再挫

０﹒４４％，報６﹒７９元。



＊內地２月住房見上升勢頭，內房業績撐起普漲



內房股普遍向上，中國社科院發布《中國住房市場發展月度分析報告》顯示，今年２月較多

城市房價出現試探性上漲，中國金茂（００８１７）急升３﹒６％，報４﹒８９元；融創中國（

０１９１８）去年溢利大增５成至約１６５﹒７億元人民幣，股價今高開低走，中午僅升

０﹒６６％，報３７﹒９５元；潤地（０１１０９）飆２﹒８２％，報３４﹒６元；雅居樂

（０３３８３）揚６﹒４７％，報１２﹒８４元。

家電股全線下挫，創維數碼去年首三季業績遜色，急挫５﹒３２％，報２﹒６７元；海爾電

器（０１１６９）續後再跌０﹒２２％，報２２﹒７５元；國美零售（００４９３）軟

１﹒３５％，報０﹒７３元；海信家電（００９２１）跌１﹒２８％，報１０﹒７８元；ＴＣＬ

電子（０１０７０）低走１﹒３７％，報４﹒３３元。

中資電訊股低走，三大電訊商全線下挫，中國電信（００７２８）跌１﹒５９％，報

４﹒３４元；中聯通（００７６２）瀉１﹒９４％，報１０﹒１元；中移動（００９４１）微跌

０﹒１９％，報８０﹒１５元；中通服（００５５２）績後股價繼續受壓，失守１００天線

（７﹒００８元），挫４﹒１２％，報６﹒９８元；中興通訊（００７６３）軟１﹒６７％，報

２３﹒５５元。



＊航空股績前熱炒，南方航空升逾７％



內險股個別發展，國壽（０２６２８）業績雖然失色，但仍獲多間券商維持目標價，最新招

銀國際維持其目標價２４﹒０７元及買入評級，今反彈２﹒９５％，報２０﹒９５元；中再保

（０１５０８）去年純利減少２９％，跌２﹒３８％，報１﹒６４元；眾安在線（０６０６０）

因獲發虛擬銀行牌照連炒兩日累漲逾１成，今日回吐１﹒０６％，報２７﹒９元；中國平安

（０２３１８）升２﹒０４％，報８７﹒５元。

；南方航空（０１０５５）及東方航空（００６７０）均於今日公布業績，南航績前炒起升

７﹒３８％，報７﹒１３元，東航揚６﹒９４％，報５﹒７元；國泰（００２９３）升

１﹒０２％，報１３﹒８４元；北京首都機場股份（００６９４）升０﹒１４％，報７﹒４１元

。



＊黃德几﹕手機板塊宜持觀望態度＊



港股連績三日低位反彈，金利豐證券研究部執行董事黃德几向《經濟通通訊社》表示，港股

今早走勢頗佳，主要因為市場對於早前債息價掛引發的經濟衰退憂慮已逐步緩和；再加上中美貿

易談判已經展開第八輪，市場憧憬即將達成協議，港股今日已收復１０天線（２９０００點）。

不過，他亦指出，港股難以突破早前２９４００點水平高位，短期內料在２９０００點上落，並

受制於２９１００點的阻力位。

黃德几解釋，主要因為業績期缺乏驚喜，如國壽（０２６２８）業績遜色，建行

（００９３９）業績一般。外圍因素方面，中美貿易談判、人幣短期之內不會大跌、英國脫歐等

消息自年初起已發酵，料對大市刺激作用有限。唯一對港股有支持的因素是Ａ股，他認為Ａ股具

備持續上升的條件，如ＭＳＣＩ增Ａ股佔比及人民幣匯率穩定等。

個別板塊方面，華為今日公布業績，去年淨利增２５％，黃德几認為，這對相關手機設備及

電訊版塊帶來憧憬，因為去年第四季全球手機生產商均出現增長放緩，唯獨華為有增長。不過，

他對於整個電訊板塊持中性看法，原因是５Ｇ概念早已炒完，短期多是炒波幅，籲投資者持觀望

態度。

另外，他認為近期港股熱炒的板塊已開始出現見頂，例如受政策支持的豬肉股；至於受惠溫

和息口的地產股，由於市場早有預期美國不會加息，因為未能帶來持續上升動力。（ｙｋ）

