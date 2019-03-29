  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/03/2019 17:43

【北水炒Ｄ乜】北水湧入港股３６億，買融創金茂平保工行沽中車

　　《經濟通通訊社２９日專訊》中美貿易談判前景可期，港股周五跟隨外圍高開３７點。盤中
資金大舉流入中資金融股，港股亦愈升愈有，於中午收市前更先行突破二萬九關，午後更最多漲
３２５點，最終收市升２７６點或０﹒９６％，報２９０５１點，收復１０天（２９００２點）
及２０天線（２８９０４點）兼重上二萬九關。
　　北水周五淨流入港股３６﹒１３億元人民幣，北水淨買入最多的個股依次是融創（０１９１
８）、金茂（００８１７）及平保（０２３１８）；淨賣出最多的依次是中車（０１７６６）及
太平（００９６６）。
　　主板成交重上千億關，錄得１２２２億元，較昨日增加３２﹒６％，其中港股通成交
１５６﹒３５億元，佔總成交１２﹒８％。

＊融創工行績後獲垂青，中車太平遭離棄＊

　　融創去年溢利增長超過五成，表現驚艷，股價升３﹒７％，３﹒１億元北水加速部署該股；
同業金茂升８﹒５％，北水淨買入２﹒８億元。平保股價升２﹒５％，獲２﹒２億北水追捧。工
行放榜，淨利潤按年增加４﹒０６％，略遜於市場預期，收市跌０﹒９％，惟仍然有逾１﹒８億
元北水買入。
　　萬洲（００２８８）周五繼續有１﹒７億元北水淨流入，累計１１日獲買入３６﹒４億元。
　　中車全年純利按年僅升４﹒８％，遭中金大降目標價，股價散水８％，１﹒１億元北水離場
；太平去年淨利潤同比增長１２﹒２％，但仍有９１８７萬元北水周五流出該股。（ｅｙ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道29/03/2019
【嚟緊炒D乜】首辦分析員會議大行評價可提升 中海物業上望4元
生財有道29/03/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：蒙牛於30元遇重大阻力
FOCUS29/03/2019
【FOCUS】政經猛人齊預警 「聰明錢」啟示4月見真章
生財有道29/03/2019
【自願醫保】住院保險有望規範化 是否轉移須留意保障範圍
國際動態29/03/2019
文翠珊辭職換脫歐方案通過 無助支持
生財有道28/03/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：建行業績無驚喜短期受壓
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【立即投票】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金