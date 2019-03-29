《外地經濟》土耳其拆息抽高後大幅回落，惟里拉沽壓未除

土耳其里拉離岸拆借利率昨由高位１３００厘，大幅回落至約２５厘，主因消息指大部分海

外投資者已經獲得所需的里拉。拆息大跌，當地股市得以由跌轉升，惟里拉壓力未見減輕，午市

仍跌近４％。

外間更憂慮土耳其問題將蔓延至新興市場，甚至重演１９９８年亞洲金融風暴，多國股匯昨

被拋售，官方紛紛出手護航。《香港經濟日報》

