土耳其里拉離岸拆借利率昨由高位１３００厘，大幅回落至約２５厘，主因消息指大部分海
外投資者已經獲得所需的里拉。拆息大跌，當地股市得以由跌轉升，惟里拉壓力未見減輕，午市
仍跌近４％。
外間更憂慮土耳其問題將蔓延至新興市場，甚至重演１９９８年亞洲金融風暴，多國股匯昨
被拋售，官方紛紛出手護航。《香港經濟日報》
29/03/2019 08:19
《外地經濟》土耳其拆息抽高後大幅回落，惟里拉沽壓未除
土耳其里拉離岸拆借利率昨由高位１３００厘，大幅回落至約２５厘，主因消息指大部分海
外投資者已經獲得所需的里拉。拆息大跌，當地股市得以由跌轉升，惟里拉壓力未見減輕，午市
仍跌近４％。
外間更憂慮土耳其問題將蔓延至新興市場，甚至重演１９９８年亞洲金融風暴，多國股匯昨
被拋售，官方紛紛出手護航。《香港經濟日報》
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