首批虛擬銀行由渣打香港、中銀香港（０２３８８）及眾安（０６０６０）為首的三個財團
獲得後，眾安虛擬金融表示，正密鑼緊鼓推動系統建設，冀年內可推出服務，將續擴充人手，惟
未透露預計何時可達收支平衡。《香港經濟日報》
29/03/2019 08:20
【虛擬銀行】眾安虛擬金融：冀年內開業，將續擴充人手
首批虛擬銀行由渣打香港、中銀香港（０２３８８）及眾安（０６０６０）為首的三個財團
獲得後，眾安虛擬金融表示，正密鑼緊鼓推動系統建設，冀年內可推出服務，將續擴充人手，惟
未透露預計何時可達收支平衡。《香港經濟日報》
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