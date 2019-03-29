【虛擬銀行】眾安虛擬金融：冀年內開業，將續擴充人手

首批虛擬銀行由渣打香港、中銀香港（０２３８８）及眾安（０６０６０）為首的三個財團

獲得後，眾安虛擬金融表示，正密鑼緊鼓推動系統建設，冀年內可推出服務，將續擴充人手，惟

未透露預計何時可達收支平衡。《香港經濟日報》

