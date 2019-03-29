【麻疹來襲】再添１宗確診，港府提３大方向防疫

麻疹疫情持續，本港再多一人確診。港府昨提３大防疫方向，包括今起於機場推先導計劃，

向百名機場員工抽血，分析麻疹抗體免疫水平，並視乎結果決定下周接種安排需否先抽血再篩查

，並為外地出生、家有不足１歲幼童及孕婦等高危員工先行接種。

港大微生物學權威袁國勇指麻疹病毒確於機場流轉，估算有１４００名員工未有抗體，倡注

意個人衛生及佩戴口罩，惟強調麻疹並非嚴重疾病，呼籲市民毋須恐慌。《香港經濟日報》

