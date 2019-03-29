  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/03/2019 10:06

【本港樓市】差估署２月租金指數按月跌０﹒２％，連跌４個月

　　《經濟通通訊社２９日專訊》差估署公布最新住宅租金指數，今年２月報１９２﹒１，按月
跌０﹒２％，已連跌４個月，由去年１０月高位回落２﹒８％。
　　中小型單位租金指數報１９５﹒７，按月跌０﹒３％；大型單位租金指數則報１５８﹒１，
升０﹒８％。（ｃｈ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態29/03/2019
文翠珊辭職換脫歐方案通過 無助支持
生財有道28/03/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：建行業績無驚喜短期受壓
FOCUS28/03/2019
【FOCUS】虛擬銀行data致勝 未來帳戶勢趨個性化
剖析天下28/03/2019
【創業．移民】港人「返鄉下」 勇闖新生活
國際動態28/03/2019
歐版權法修訂 美科企首當其衝
生財有道27/03/2019
【虛擬銀行】金管局首批發出3個虛擬銀行牌照 包括渣打、中銀、眾安
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【立即投票】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金