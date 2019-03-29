《經濟通通訊社２９日專訊》差估署公布，２月私人住宅售價指數報３６５﹒２，按月升１
﹒３％，升幅較１月份的０﹒０８％擴大，已連續兩個月回升。今年首兩個月累升１﹒６％。
中小型單位樓價指數報３６７﹒７，按月升１﹒４％；大型單位樓價指數報３１４﹒７，按
月升０﹒７％。（ｃｈ）
29/03/2019 10:21
【本港樓市】差估署２月樓價指數按月升１﹒３％，連續兩個月回升
《經濟通通訊社２９日專訊》差估署公布，２月私人住宅售價指數報３６５﹒２，按月升１
﹒３％，升幅較１月份的０﹒０８％擴大，已連續兩個月回升。今年首兩個月累升１﹒６％。
中小型單位樓價指數報３６７﹒７，按月升１﹒４％；大型單位樓價指數報３１４﹒７，按
月升０﹒７％。（ｃｈ）
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