《經濟通通訊社２９日專訊》差餉物業估價署公布，今年２月全港私樓售價指數最新報
３６５﹒２點，較今年１月３６０﹒４點上升１﹒３％，並連升２個月。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑預計，樓價調整已完成，樓價自高位回落１成後
已轉勢。美國宣布不加息，加上私樓供應比例減低，預料未來樓價升幅將加大，升勢轉急，
ＣＣＬ將於今年６月追平去年８月１８８﹒６４點高位。Ａ類單位升幅最大，反映不少居屋向隅
客回流私人市場上車，中小型物業最受歡迎，由Ａ類單位帶領樓價上升，屬健康現象。（ｂｉ）
29/03/2019 13:38
【本港樓市】中原地產：樓價自高位回落後已轉勢，料未來升幅加大
《經濟通通訊社２９日專訊》差餉物業估價署公布，今年２月全港私樓售價指數最新報
３６５﹒２點，較今年１月３６０﹒４點上升１﹒３％，並連升２個月。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑預計，樓價調整已完成，樓價自高位回落１成後
已轉勢。美國宣布不加息，加上私樓供應比例減低，預料未來樓價升幅將加大，升勢轉急，
ＣＣＬ將於今年６月追平去年８月１８８﹒６４點高位。Ａ類單位升幅最大，反映不少居屋向隅
客回流私人市場上車，中小型物業最受歡迎，由Ａ類單位帶領樓價上升，屬健康現象。（ｂｉ）
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