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即市新聞

29/03/2019 11:23

【港元利率】季結因素帶動隔夜息急升逾１厘，創今年最大漲幅

　　《經濟通通訊社２９日專訊》金管局於紐約時段再接１６﹒４９億港元沽盤，令下周一（１
日）銀行體系總結餘跌至５９１﹒８億港元，跌穿６００億關口，但港元拆息今日幾乎全線走低
，僅隔夜拆息受季結因素影響，連升兩天，今天報２﹒６７３５７厘，比上日急彈１﹒０８厘，
為去年１２月３１日以來最大漲幅。
　　至於與樓按掛勾的一個月拆息則連跌四日，今日跌２個基點，報１﹒６５７８６厘，與美元
息差擴闊約２個基點，至８４個基點。三個月拆息亦連跌三天，報１﹒７６１７９厘，與美元息
差擴闊約２個基點，至８４個基點，六個月拆息跌至１﹒９２７５厘，十二個月拆息降至
２﹒２４７５６厘。

＊總結餘料跌向５００億水平＊

　　港元匯價弱勢持續，促使金管局３月以來七度入市，累計買入１７１﹒６億港元，不過港匯
尚未脫險。據《彭博》報價系統，港元今早在７﹒８４９３－７﹒８５０３之間上落，最新報７
﹒８４９９，持續迫近７﹒８５弱方兌換價。
　　華僑永亨銀行經濟師李若凡發表報告指出，全球主要央行陸續放鴿，加上短期內沒有大型
ＩＰＯ，且港股通下資金持續淨流入，使市場對流動性保持寬裕的預期升溫。季結因素因此提前
消退，致港元拆息全面回落。套利交易隨之回歸，並帶動美元╱港元再度觸及７﹒８５，從而驅
使金管局再買入５５﹒７４億港元，以捍衛聯匯制度。短期內，港元拆息料進一步下滑，從而擴
大港美息差，並進一步支持套利交易。不過，資金流入港股市場，或抵銷部分套利交易對港元的
壓力。未來一個月內，金管局料繼續進行溫和干預，令總結餘逐漸跌向５００億港元的水平。
（ｃｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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