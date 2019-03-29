【本港樓市】利嘉閣料３月樓價升逾２％，次季可創新高

《經濟通通訊社２９日專訊》差估署今日公布的樓價指數連漲兩月，２月升幅擴大至

１﹒３３％，利嘉閣地產研究部主管陳海潮預期，３月份樓價升幅或會進一步擴大至逾２％。至

於次季一般為物業交投旺季，相信樓市可繼續量價齊升，並有機會於季內突破去年７月份的樓價

歷史高位。

差估署今日公布的最新數據顯示，截至今年２月份，私人住宅售價指數報３６５﹒２點，較

１月份的３６０﹒４點按月升１﹒３３％，為連續兩個月錄得升幅。若與去年７月份最高位的

３９４﹒８點比較，樓價累積跌幅由去年１２月份最多的８﹒９４％，收窄至２月份的跌

７﹒５％。至於今年首兩個月，樓價則累升１﹒５９％。



＊今年私宅空置率料不再急增＊



陳海潮指出，目前市場上的負面因素逐漸消除，加上股市大幅回升、衝擊兩萬九至三萬點水

平，而本地失業率維持低企，增加準買家入市信心，出現追價搶貨的情況，帶動樓價出現較急升

勢，相信樓市調整期確認結束，預期次季升幅有機會逐步擴大，並升穿去年歷史高位。

另外，對於２０１８年私宅空置率輕微升至４﹒３％，陳海潮相信原因包括去年初新盤推售

進度較慢，部分已取得入伙紙的新盤積存較多貨尾所致。加上去年下半年樓市轉差，導致全年新

盤售出數字明顯回落。不過隨著空置稅的即將實施，發展商已於去年第四季加快現樓新盤的銷售

進度，料今年發展商亦會繼續加快推售現樓貨尾，故料２０１９年私宅空置率不會再明顯增加，

反而有機會回落。（ｃｌ）

