【新股上市】傳申萬宏源下周進行香港ＩＰＯ前期推介籌近１２０億

《經濟通通訊社２９日專訊》據《ＩＦＲ》引述知情人士報道，深圳上市的內地券商申萬宏

源集團（深：０００１６６）下周進行香港ＩＰＯ前期推介，預計集資額約１５億美元（折合約

１１７億港元）。

消息指，申萬宏的上市申請昨天已獲批，集資所得款項將用作補充營運資本及基金業務發展

。

中證監早前批准申萬宏源港發行高達６４﹒８億股。公司計劃在港發售的股份佔擴大後已發

行股本最多２０％，並有１５％超額配股權。

申萬宏源香港上市的聯合保薦人為高盛、工銀國際及申萬宏源香港。（ｃｌ）

