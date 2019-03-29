《經濟通通訊社２９日專訊》據《ＩＦＲ》引述知情人士報道，深圳上市的內地券商申萬宏
源集團（深：０００１６６）下周進行香港ＩＰＯ前期推介，預計集資額約１５億美元（折合約
１１７億港元）。
消息指，申萬宏的上市申請昨天已獲批，集資所得款項將用作補充營運資本及基金業務發展
。
中證監早前批准申萬宏源港發行高達６４﹒８億股。公司計劃在港發售的股份佔擴大後已發
行股本最多２０％，並有１５％超額配股權。
申萬宏源香港上市的聯合保薦人為高盛、工銀國際及申萬宏源香港。（ｃｌ）
29/03/2019 14:47
【新股上市】傳申萬宏源下周進行香港ＩＰＯ前期推介籌近１２０億
《經濟通通訊社２９日專訊》據《ＩＦＲ》引述知情人士報道，深圳上市的內地券商申萬宏
源集團（深：０００１６６）下周進行香港ＩＰＯ前期推介，預計集資額約１５億美元（折合約
１１７億港元）。
消息指，申萬宏的上市申請昨天已獲批，集資所得款項將用作補充營運資本及基金業務發展
。
中證監早前批准申萬宏源港發行高達６４﹒８億股。公司計劃在港發售的股份佔擴大後已發
行股本最多２０％，並有１５％超額配股權。
申萬宏源香港上市的聯合保薦人為高盛、工銀國際及申萬宏源香港。（ｃｌ）
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