【本港樓市】中原二手樓價指數按周升１﹒５２％，升幅５１周最大

《經濟通通訊社２９日專訊》反映二手樓價的中原城市領先指數ＣＣＬ最新報１７７﹒４１

點，按周升１﹒５２％，比上周的０﹒７５％，升幅擴大。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇

指出，近３周公布的樓價升幅顯著，而且明顯加快上升。

ＣＣＬ（中小型單位）今周升１﹒５５％、上周升０﹒８４％及前周升０﹒７６％。樓價升

幅有持續擴大的跡象，樓價持續加快上升由中小型單位開始。



＊ＣＣＬ距去年歷史高位只相差半成＊



中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１７９﹒５９點，按周升１﹒５８％。

ＣＣＬ（中小型單位）報１７７﹒４８點，按周升１﹒５５％。ＣＣＬ（大型單位）報

１７７﹒０５點，按周升１﹒３５％。四大整體指數升幅顯著，ＣＣＬ、ＣＣＬ Ｍａｓｓ及

ＣＣＬ（中小型單位）單周升幅同為５１周最大，ＣＣＬ（大型單位）按周升幅為３３周最大。

三大整體指數齊升７周，為３７周以來首見，ＣＣＬ累升４﹒３９％，ＣＣＬ Ｍａｓｓ累

升５﹒１０％，ＣＣＬ（中小型單位）累升４﹒７４％。而四大整體指數齊升５周，亦是９９周

以來首見。八大樓價指數齊升２周，是３９周以來首見。八大樓價指數齊升，於升市５周內出現

３次，顯示樓價升勢明確。樓價升勢可望持續到今年年中，ＣＣＬ目標為去年歷史高位

１８８﹒６４點，現時相差約半成水平。



＊港島區按周升３﹒４％＊



今周港九市區表現突出。港島ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１８４﹒９８點，按周升３﹒４２％，升

幅為７２周最大，連升２周共３﹒５５％。九龍ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１７５﹒３０點，按周升１

﹒１７％，連升６周共５﹒８３％。新界東ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１８８﹒４４點，按周升

０﹒８７％，連升３周共３﹒１４％。新界西ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１６２﹒８４點，按周升

０﹒６１％，連升５周共５﹒６０％。（ｃｌ）

