  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/03/2019 16:20

【本港樓市】中原二手樓價指數按周升１﹒５２％，升幅５１周最大

　　《經濟通通訊社２９日專訊》反映二手樓價的中原城市領先指數ＣＣＬ最新報１７７﹒４１
點，按周升１﹒５２％，比上周的０﹒７５％，升幅擴大。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇
指出，近３周公布的樓價升幅顯著，而且明顯加快上升。
　　ＣＣＬ（中小型單位）今周升１﹒５５％、上周升０﹒８４％及前周升０﹒７６％。樓價升
幅有持續擴大的跡象，樓價持續加快上升由中小型單位開始。

＊ＣＣＬ距去年歷史高位只相差半成＊

　　中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１７９﹒５９點，按周升１﹒５８％。
ＣＣＬ（中小型單位）報１７７﹒４８點，按周升１﹒５５％。ＣＣＬ（大型單位）報
１７７﹒０５點，按周升１﹒３５％。四大整體指數升幅顯著，ＣＣＬ、ＣＣＬ　Ｍａｓｓ及
ＣＣＬ（中小型單位）單周升幅同為５１周最大，ＣＣＬ（大型單位）按周升幅為３３周最大。
　　三大整體指數齊升７周，為３７周以來首見，ＣＣＬ累升４﹒３９％，ＣＣＬ　Ｍａｓｓ累
升５﹒１０％，ＣＣＬ（中小型單位）累升４﹒７４％。而四大整體指數齊升５周，亦是９９周
以來首見。八大樓價指數齊升２周，是３９周以來首見。八大樓價指數齊升，於升市５周內出現
３次，顯示樓價升勢明確。樓價升勢可望持續到今年年中，ＣＣＬ目標為去年歷史高位
１８８﹒６４點，現時相差約半成水平。

＊港島區按周升３﹒４％＊

　　今周港九市區表現突出。港島ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１８４﹒９８點，按周升３﹒４２％，升
幅為７２周最大，連升２周共３﹒５５％。九龍ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１７５﹒３０點，按周升１
﹒１７％，連升６周共５﹒８３％。新界東ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１８８﹒４４點，按周升
０﹒８７％，連升３周共３﹒１４％。新界西ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１６２﹒８４點，按周升
０﹒６１％，連升５周共５﹒６０％。（ｃｌ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道29/03/2019
【嚟緊炒D乜】首辦分析員會議大行評價可提升 中海物業上望4元
生財有道29/03/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：蒙牛於30元遇重大阻力
FOCUS29/03/2019
【FOCUS】政經猛人齊預警 「聰明錢」啟示4月見真章
生財有道29/03/2019
【自願醫保】住院保險有望規範化 是否轉移須留意保障範圍
國際動態29/03/2019
文翠珊辭職換脫歐方案通過 無助支持
生財有道28/03/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：建行業績無驚喜短期受壓
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【立即投票】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金