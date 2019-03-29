【本港樓市】中原二手樓價指數按周升１﹒５２％，升幅５１周最大

《經濟通通訊社２９日專訊》反映二手樓價的中原城市領先指數ＣＣＬ最新報１７７﹒４１
點，按周升１﹒５２％，比上周的０﹒７５％，升幅擴大。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇
指出，近３周公布的樓價升幅顯著，而且明顯加快上升。
ＣＣＬ（中小型單位）今周升１﹒５５％、上周升０﹒８４％及前周升０﹒７６％。樓價升
幅有持續擴大的跡象，樓價持續加快上升由中小型單位開始。
＊ＣＣＬ距去年歷史高位只相差半成＊
中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１７９﹒５９點，按周升１﹒５８％。
ＣＣＬ（中小型單位）報１７７﹒４８點，按周升１﹒５５％。ＣＣＬ（大型單位）報
１７７﹒０５點，按周升１﹒３５％。四大整體指數升幅顯著，ＣＣＬ、ＣＣＬ Ｍａｓｓ及
ＣＣＬ（中小型單位）單周升幅同為５１周最大，ＣＣＬ（大型單位）按周升幅為３３周最大。
三大整體指數齊升７周，為３７周以來首見，ＣＣＬ累升４﹒３９％，ＣＣＬ Ｍａｓｓ累
升５﹒１０％，ＣＣＬ（中小型單位）累升４﹒７４％。而四大整體指數齊升５周，亦是９９周
以來首見。八大樓價指數齊升２周，是３９周以來首見。八大樓價指數齊升，於升市５周內出現
３次，顯示樓價升勢明確。樓價升勢可望持續到今年年中，ＣＣＬ目標為去年歷史高位
１８８﹒６４點，現時相差約半成水平。
＊港島區按周升３﹒４％＊
今周港九市區表現突出。港島ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１８４﹒９８點，按周升３﹒４２％，升
幅為７２周最大，連升２周共３﹒５５％。九龍ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１７５﹒３０點，按周升１
﹒１７％，連升６周共５﹒８３％。新界東ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１８８﹒４４點，按周升
０﹒８７％，連升３周共３﹒１４％。新界西ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１６２﹒８４點，按周升
０﹒６１％，連升５周共５﹒６０％。（ｃｌ）