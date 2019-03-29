《再戰明天》下周劉鶴訪美展中美經貿磋商，內地公布製造業ＰＭＩ

《經濟通通訊社２９日專訊》下周市場焦點將落在國務院副總理劉鶴訪問華盛頓與美方舉行

第九輪中美經貿磋商。此外，下周舉行第２３屆東南亞國家聯盟（ＡＳＥＡＮ）財長會議，及第

五屆東盟財長與央行總裁會議。



＊新西蘭總理阿德恩訪問中國＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間下周一（３１日）新西蘭總理阿德恩訪問中國（至４月１

日）。

下周一，新西蘭總理阿德恩與中國國家主席習近平會面。

９：００ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯向歐洲議會的經濟與金融事務委員會提交２０１８

年歐洲央行年度報告。



＊內地公布３月製造業ＰＭＩ，歐元區公布３月通脹率＊



在數據方面，下周日（３１日）早上９：００ａｍ，中國公布３月製造業採購經理人指數

（ＰＭＩ），料由４９﹒２升上４９﹒６；非製造業採購經理人指數料維持於５４﹒３。

下周一早上９：４５ａｍ，中國公布３月財新製造業採購經理人指數，料由４９﹒９升上

５０。

下午４：００ｐｍ，歐元區公布３月製造業採購經理人指數，料由４９﹒３降至４７﹒７。

４：３０ｐｍ，香港公布２月零售銷售。５：００ｐｍ，歐元區公布２月失業率，料維持於

７﹒８％。歐元區３月核心消費者物價指數年率料維持於１％；消費者物價指數年率料維持於

１﹒５％。



＊美國公布３月ＩＳＭ製造業指數＊



晚上８：３０ｐｍ，美國公布２月零售銷售，月率料由０﹒２％升上０﹒３％。

９：４５ｐｍ，美國公布３月製造業採購經理人指數，料由５３下滑至５２﹒５。

１０：００ｐｍ，美國公布１月企業存貨，料由０﹒６％跌至０﹒４％；２月營建開支月率

料由１﹒３％降至負０﹒１％；３月ＩＳＭ製造業指數料由５４﹒２升上５４﹒３。



＊港府公布自願醫保計劃詳情＊



在本港，下周一，港府公布自願醫療保險計劃詳情。（ｈｏ）

