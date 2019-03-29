中銀香港去年純利升２﹒７％略勝預期，派息０﹒９２３元

《經濟通通訊社２９日專訊》中銀香港（０２３８８）公布，截至去年１２月３１日止年度

純利升約２﹒７％至３２０億元，再創新高，並略高於分析師預估的３１６﹒２億元（區間為

３０１﹒８億元至３３２﹒９億元）。

該行去年每股盈利３﹒０２６６元，派末期息０﹒９２３元，增加２１﹒７７％，連同

２０１８年中期股息，全年每股股息達到１﹒４６８元，較上年增加０﹒０７元，派息比率為

４８﹒５％。（ｈｗ）



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