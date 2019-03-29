《經濟通通訊社２９日專訊》中國農業銀行（０１２８８）（滬：６０１２８８）截至去年
１２月３１日止年度，純利約２０２８億元（人民幣．下同），按年升５％，大致符合分析師的
預測，每股盈利０﹒５９元，派末期息１７﹒３９分，較上年減少２﹒４７％。（ｈｗ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
29/03/2019 17:09
農行（１２８８）去年多賺５％符預期，派息１７﹒３９分
《經濟通通訊社２９日專訊》中國農業銀行（０１２８８）（滬：６０１２８８）截至去年
１２月３１日止年度，純利約２０２８億元（人民幣．下同），按年升５％，大致符合分析師的
預測，每股盈利０﹒５９元，派末期息１７﹒３９分，較上年減少２﹒４７％。（ｈｗ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
|生財有道29/03/2019
【放榜懶人包】本周重點藍籌股業績／焦點／投資評級 一表盡掌握
|生財有道29/03/2019
【嚟緊炒D乜】首辦分析員會議大行評價可提升 中海物業上望4元
|生財有道29/03/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：蒙牛於30元遇重大阻力
|FOCUS29/03/2019
【FOCUS】政經猛人齊預警 「聰明錢」啟示4月見真章
|生財有道29/03/2019
【自願醫保】住院保險有望規範化 是否轉移須留意保障範圍
|國際動態29/03/2019
文翠珊辭職換脫歐方案通過 無助支持
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰