農行（１２８８）去年多賺５％符預期，派息１７﹒３９分

《經濟通通訊社２９日專訊》中國農業銀行（０１２８８）（滬：６０１２８８）截至去年

１２月３１日止年度，純利約２０２８億元（人民幣．下同），按年升５％，大致符合分析師的

預測，每股盈利０﹒５９元，派末期息１７﹒３９分，較上年減少２﹒４７％。（ｈｗ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

