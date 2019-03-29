《經濟通通訊社２９日專訊》高門集團（０８４１２）發盈警，集團預計截至今年２月底止
九個月錄得的虧損將會增加。
董事會認為虧損增加主要是由於集團會所及娛樂經營以及餐廳經營所得收入與２０１８年同
期減少約１２﹒１％；會所業務的競爭增加讓Ｖｏｌａｒ的收入下降；Ｔｉｇｅｒ Ｃｕｒｒｙ
＆ Ｃａｆｅ於去年８月７日結業以及餐飲行業競爭日趨激烈及行業整體疲弱；及主要由於會所
及娛樂以及餐廳經營的門店網絡擴展讓物業租賃與相關費用有所增加。（ｋｙ）
29/03/2019 18:34
【企業盈警】高門集團（８４１２）料截至２月底九個月虧損增加
《經濟通通訊社２９日專訊》高門集團（０８４１２）發盈警，集團預計截至今年２月底止
九個月錄得的虧損將會增加。
董事會認為虧損增加主要是由於集團會所及娛樂經營以及餐廳經營所得收入與２０１８年同
期減少約１２﹒１％；會所業務的競爭增加讓Ｖｏｌａｒ的收入下降；Ｔｉｇｅｒ Ｃｕｒｒｙ
＆ Ｃａｆｅ於去年８月７日結業以及餐飲行業競爭日趨激烈及行業整體疲弱；及主要由於會所
及娛樂以及餐廳經營的門店網絡擴展讓物業租賃與相關費用有所增加。（ｋｙ）
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