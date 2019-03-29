《經濟通通訊社２９日專訊》中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）公布截至去年
１２月底止全年業績，實現該行股東應享稅後利潤１８００﹒８６億元（人民幣．下同），按年
增長４﹒４５％，符合預期。每股基本收益０﹒５９元，末期普通股股息每股０﹒１８４元人民
幣（稅前）。
期內，淨利息收入３５９７﹒０６億元，按年升６﹒３％。資產減值損失為９９２﹒９４億
元。營業利潤２２７５﹒３３億元，升２﹒６％。稅後利潤１９２４﹒３５億元，比上年增長
４﹒０３％。（ｋｙ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
29/03/2019 16:44
中行去年賺１８００﹒９億人幣升４﹒５％，派息１８﹒４分人幣
《經濟通通訊社２９日專訊》中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）公布截至去年
１２月底止全年業績，實現該行股東應享稅後利潤１８００﹒８６億元（人民幣．下同），按年
增長４﹒４５％，符合預期。每股基本收益０﹒５９元，末期普通股股息每股０﹒１８４元人民
幣（稅前）。
期內，淨利息收入３５９７﹒０６億元，按年升６﹒３％。資產減值損失為９９２﹒９４億
元。營業利潤２２７５﹒３３億元，升２﹒６％。稅後利潤１９２４﹒３５億元，比上年增長
４﹒０３％。（ｋｙ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
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