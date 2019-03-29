《小傳日記》蒙牛落鑊炒，內房有貨交；魚缸踩行油，重上二萬九！



《小傳日記》今日係２０１９年第一季及３月份最後交易日，魚缸似乎奮力向上，唔通係基

金窗櫥粉飾？恆指今日高開３７點後畀油起飛，更一度鏟上到２９１００，蒙牛（０２０１９）

獲三間大行祝福，股價造好帶動大市表現；而神州社科院又話２月份樓價有一個「試探性」上揚

，內房股聽見都覺得興奮；騰訊（００７００）又藉機升上３６０銀關口。恆指最終收報

２９０５１點，升２７６點或近１巴仙，成交額為１２２２﹒４５億銀大增近３３巴仙。

國貨今日報１１３８０，漲８５點或近１巴仙。

Ａ場今日走勢強近，上證重返三千點關口，升９５點或逾３巴仙，收報３０９０點。深證報

９９０６點，升３６０點或近４巴仙。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）靠穩升０﹒３巴仙，報６３﹒９銀。生發發

（００３８８）造好升逾２巴仙，報２７３﹒６銀。ＱＱ攀上「衫碌拎」關，收漲近２巴仙，報

３６１銀。中移動（００９４１）牛皮跌３亳子，收報８０銀。ＡＩＡ（０１２９９）升逾２巴

仙，報７８﹒１５銀。



＊牛奶營養高蒙牛好風騷，東航和南航績前升勢狂＊



神州食品佬普遍向上，蒙牛畀德銀唱好，表示喺管理層指引下，今年銷售將會錄得最多１３

巴仙增長，符合「孖屐」預期，所以將佢嘅「他屐」由３０銀升至３２銀，評級維持「買貨」，

該股全日最高見２９﹒７銀，兼創９個月高位，全日有成逾４巴仙落袋，報２９﹒２銀。青啤

（００１６８）亦升近４巴仙，報３７銀。潤啤（００２９１）彈高６巴仙，報３３﹒０５銀。

頤海（０１５７９）抽高逾８巴仙，報３４﹒９５銀。

鐵鳥再飛高高，屐飛（００２９３）噚日走高近３巴仙後，今日繼續揚近半巴仙，報

１３﹒７４銀。東航（００６７０）同南航（０１０５５）今日齊齊派成績表，缸友似乎對佢地

好有信心，前者全日升半成，報５﹒５７銀；後者彈高近６巴仙，報７﹒０２銀。大和發表報告

表示，國航（００７５３）上年盈利升１巴仙至７４億銀人仔，高過該行預期。該行又預計，今

年乘客收益率改善，同埋需求前景穩固，所以將佢嘅「他屐」由１１﹒２銀上調至１１﹒６銀，

維持「買貨」評級。該股全日急升逾８巴仙，報９﹒６６銀。





神州磚頭佬好Ｈａｐｐｙ，融創（０１９１８）公布去年度業績，溢利約１６５﹒７億元人

民幣，較上年上升近５１巴仙，全日受缸友捧高高，最後彈高近４巴仙，報３９﹒１銀。中海外

（００６８８）跟升近４巴仙，報２９﹒８銀。潤地（０１１０９）及萬科（０２２０２）齊齊

漲近５巴仙，分別報３５﹒２銀及報３３銀。雅居樂（０３３８３）急升逾５巴仙，報１２﹒７

銀。

神州錢莊走勢不一，招行（０３９６８）全日最高見３９﹒３銀破頂，全日彈高２巴仙，報

３８﹒１５銀，叻豬！交行（０３３２８）無升跌，報６﹒４３銀。建行（００９３９）跌逾

１巴仙，報６﹒７３銀。工行（０１３９８）同埋中行（０３９８８）軟約１巴仙，前者收

５﹒７５銀，後者則報３﹒５６銀。



＊Ａ場表現好券商佬走高，太平出業績股價最得益＊



Ａ場滬指急升，中資券商佬自然有得發圍，中州證券（０１３７５）急升６巴仙，報２﹒４

銀。東方證券（０３９５８）升近６巴仙，報６﹒３銀。中信証券（０６０３０）揚半成，報

１８﹒２８銀。海通證券（０６８３７）彈高４巴仙，報１０﹒１６銀。華泰六八八六

（０６８８６）踢高半成，報１５﹒７銀。

內險佬今日好Ｍａｎ，太平（００９６６）公布去年底止全年度業績，淨利潤６８﹒８４億

銀，同比增１２﹒２巴仙，全日升超過４巴仙，報２３﹒４銀。新保（０１３３６）亦彈高逾

３巴仙，報４０銀。人保（０１３３９）跟升近２巴仙，報３﹒３６銀。平保（０２３１８）升

近３巴仙，報８７﹒９元；國壽（０２６２８）畀多間券商維持「他屐」，全日抽升近４巴仙，

報２１﹒１銀。請請！



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