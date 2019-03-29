《股市一周》美債息倒掛憂經濟衰退，港股周跌６２點二萬九失復得

《經濟通通訊社２９日專訊》港股本周開局出師不利，期後喘定跌幅收窄，２９０００失而

復得。

美國與歐洲上周五（２２日）公布製造業數據均差過市場預期，資金流入債市，令美國３個

月國債與１０年期國債息自２００７年以來首次出現倒掛，觸及市場憂慮美國經濟即將陷入衰退

，三大指數急挫，拖累港股本周一（２５日）開市即挫６１１點，全日收市跌５９０點報

２８５２３點，１０天線及２０天線不保。

騰訊（００７００）大股東Ｎａｓｐｅｒｓ分拆旗下互聯網業務上市變相減持，周二

（２６日）騰訊股價回吐，限制港股反彈力度，全日僅微升４３點，報２８５６６點。周三

（２７日），美國聯儲局官員陸續為債息倒掛解畫，指債息倒掛未必是經濟衰退的信號，美股三

大股指數反彈。此外，內房股放榜，如績後連升多日的潤地（０１１０９），為大市釋放利好氣

氛，港股全日收升１６１點，報２８７２８點。

周四（２８日），中美第八輪高級別貿易談判於北京展開，有傳雙方在強制技術轉移等敏感

議題上取得史無前例進展；不過，重磅股建行（００９３９）去年純利升５％僅符合預期，對大

市無刺激作用，加上受期指結算日影響，港股表現牛皮，最終收市微升４６點，報２８７７５。

隔晚美國公布第四季ＧＤＰ終值，按季年率增長２﹒２％遜預期，惟今日港股輕微高開

３７點，之後受Ａ股急升帶動，一度重上２９１００點，收報２９０５１，升２７６點。

總結恆指全周跌６２點或０﹒２％，２０天線（２８９０５點）及１０天線（２９００３點

）失而復得。國指全周跌１３７點或１﹒２％，報１１３７９點。



＊騰訊股價回調，內房走勢凌厲周末前攀上＊



騰訊業績雖然依然仍有大行看好，大表現略謂浮沉不定，整周計跌１﹒０９％，收報３６１

元。匯控（００００５）現回吐，整周跌１﹒３１％，收報６３﹒９元。港交所（００３８８）

本周反彈，整周升０﹒２９％，收報２７３﹒６元。中移動（００９４１）本周現回吐，跌

２﹒３２％，收報８０元。友邦（０１２９９）本周造好升１﹒３６％，收報７８﹒１５元。

內房股公布業績後，股價普遍向上，中海外（００６８８）本周升４﹒１９％，收報

２９﹒８元。潤地（０１１０９）全周升８﹒４８％，收報３５﹒２元。融創（０１９１８）本

周漲３﹒０３％，收報３９﹒１元。碧桂園（０２００７）升０﹒４９％，收１２﹒２６元。

中國恆大（０３３３３）回吐６﹒６２％巴仙，報２６﹒１銀。

內銀股在公布業績後，股價普遍回落，市場擔心存款成本令內銀息差受壓。建行本周跌

３﹒０３％收報６﹒７３銀；農行（０１２８８）跌２﹒１６％，收報３﹒６２銀；工行

（０１３９８）跌３﹒５２％，收報５﹒７５銀；交行（０３３２８）軟１﹒８３％，收報

６﹒４３銀；中行（０３９８８）亦跌２﹒７３％，收報３﹒５６銀。



＊食品股成避險佳品，內險業績後榮辱互見＊



大市避險氣氛濃厚，加上食品股業績表現良好，板塊成資金泊岸對象，統一（０００２２）

本收升１﹒１％，收報７﹒７元。中國旺旺（００１５１）本周升０﹒６１％，收報６﹒５２元

。康師傅（００３２２）本收揚１１﹒９４％，收報１２﹒９４元。蒙牛乳業（０２３１９）本

周升９﹒５７％，收報２９﹒２元。萬洲（００２８８）本周微跌０﹒８３％，收報８﹒４元。

內險本周表現榮辱互見，其中國壽（０２６２８）年度純利跌六成半，惟本周股價只跌

０﹒７％，收報２１﹒１元。平保（０２３１８）股價逆流而上，本周升１﹒６２％，收報

８７﹒９元。中國太平（００９６６）本周微跌０﹒２１％，收報２３﹒４元。太保

（０２６０１）本周漲１﹒３％，收報３０﹒８元。

汽車股方面，吉利汽車（００１７５）母企浙江吉利去年初入股德國平治車廠母企戴姆勒

（Ｄａｉｍｌｅｒ），首度合作生產汽車，但對股價刺激作用有限，本周跌１﹒５８％，收報

１５元。比亞迪（０１２１１）本周遭大合唱淡，跌７﹒８８％，收報４７﹒３元。華晨中國

（０１１１４）本周升４﹒５７％，收報７﹒７８元。廣汽（０２２３８）本周跌３﹒０３％，

收報９﹒２７元。長汽（０２３３３）本周升４﹒４３％，收報５﹒８９元。（ｙｋ、ｕｌ）

