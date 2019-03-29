【港鐵撞車】港鐵被罰２５００萬元；５月１１至１３日半價乘車

《經濟通通訊社２９日專訊》港鐵（０００６６）今個月１８日凌晨在測試新信號系統期間

，發生列車相撞事故，為通車４９年以來首次，荃灣線中環站至金鐘站的服務更因是次事故，而

要暫停兩日以搶修。

立法會鐵路事宜小組委員會今早討論有關事故。港鐵車務總監劉天成指，今次列車相撞事故

，會按票價調整機制中的「服務表現安排」，撥出２５００萬元，在明年票價調整時回饋乘客，

金額是機制的上限。港鐵亦會在５月１１至１３日，推出約半價的車票優惠，預料１３００萬人

受惠。

另外，因周日（２４日）機場快線架空電纜亦出現故障，機場快線和東涌線的列車服務一度

受影響甚至暫停。劉天成表示，港鐵亦會就事件撥出１０００萬元，同樣在明年調整時回饋乘客

。

運輸及房屋局局長陳帆指，政府高度關注今次撞車事件，認為港鐵責無旁貸，港鐵已成立調

查委員會調查，預料３個月內提交報告，機電署亦會進行獨立調查。他又指，新訊號系統不會影

響現有訊號系統，機電署已監督港鐵再次抽驗現有訊號系統；至於新訊號系統，港鐵已暫停測試

，並會在確認今次事故成因及改正後，政府才會容許港鐵恢復測試工作。港鐵車務工程總管李家

潤表示，曾就列車相撞事故的情景進行類似的模擬測試，但卻仍會撞車，港鐵會調查為何保護系

統沒有發揮作用。（ｃｗ）

