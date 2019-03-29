《經濟通通訊社２９日專訊》運輸及房屋局局長陳帆見記者時表示，有與港鐵（０００６６
）曾就今年票價調整，請他們再作思考，以及是否有其他方法在票價上提供優惠。
另外，他又提到沙中線調查委員會的報告，指尋找刑事責任並不在委員會調查範圍內，但若
發現有違法情況，會轉介執法機關跟進，而若有不依合約要求的情況，政府都會嚴重跟進，保留
追究權利。（ｃｗ）
29/03/2019 12:16
【港鐵加價】陳帆：有就票價調整請港鐵再作思考
《經濟通通訊社２９日專訊》運輸及房屋局局長陳帆見記者時表示，有與港鐵（０００６６
）曾就今年票價調整，請他們再作思考，以及是否有其他方法在票價上提供優惠。
另外，他又提到沙中線調查委員會的報告，指尋找刑事責任並不在委員會調查範圍內，但若
發現有違法情況，會轉介執法機關跟進，而若有不依合約要求的情況，政府都會嚴重跟進，保留
追究權利。（ｃｗ）
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