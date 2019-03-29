【沙中醜聞】路政署不滿未獲土瓜灣站工地記錄，要求月底補交未果

《經濟通通訊社２９日專訊》路政署發現港鐵（０００６６）土瓜灣站的結構工程檢測表格

與螺絲帽相關的工地記錄有不足之處。公民黨陳淑莊在立法會鐵路事宜小組委員會中關注事件，

路政署署長陳派明指，政府在檢視時，發現土瓜灣站有部分記錄未收妥，已對港鐵表示不滿，並

要求在３月底補交文件，但港鐵表示需要更多時間，未能如期呈交，政府對有關回應感到非常不

滿意。

港鐵候任行政總裁金澤培指，未能繳交是由於涉及大量資料，正尋求外部顧問核實，承認在

工程完成一兩年後才進行資料整理，安排並不理想。（ｃｗ）

