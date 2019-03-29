【移交逃犯】美國商會：歡迎剔除９項罪行，但仍不足以緩解憂慮

《經濟通通訊社２９日專訊》港府剔除修訂《逃犯條例》方案中９項與商業有關罪行。美國

商會發聲明指，歡迎政府將９項罪行剔除，但即使如此，仍會對新修訂方案感到擔憂。

美國商會指，因為方案仍然是建議香港向多個刑事訴訟程序與港截然不同的司法管轄區移交

逃犯，強烈相信修例會減低國際企業考慮在香港設立區域業務基地的吸引力。

聲明又指，港府多番重申修例的契機是台灣殺人案，敦促政府考慮以「更加狹隘的手段」，

解決現時急需引渡的個案，並且在審議過程中考慮所有持份者的意見。

美國商會在３月初已向保安局提交意見書，指香港有別於大陸的法制、擁有良好法治和司法

獨立的聲譽，是國際商界來港做生意的主要基礎。任何增加到港的國際商界行政人員被捕或是引

渡到大陸的安排，都會損害香港安全穩定營商環境的形象。

民主派會議召集人毛孟靜認為，美國商會的聲明反映他們對新修訂「不收貨」，民主派對商

會的聲明表示欣慰，強調內地與香港司法制度迴異，沒有公平公正的審訊，令人難以放下戒心，

促商界代表三思，又呼籲市民，參與星期日反對修例的遊行。

立法會內務委員會主席李慧琼引述政務司司長張建宗表示，保安局及律政司會繼續聆聽及分

析各持份者意見，向立法會提交法案及審議法案時，政府會繼續聆聽及考慮各方意見，以完善法

案。（ｃｗ）

