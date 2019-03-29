《鍾之日記》股王茅台牛氣衝天，中港魚缸神采飛揚

《鍾之日記》３月２９日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



Ａ股股王貴州茅台（滬：６００５１９）昨晚披露去年財報，全年淨利按年大增三成，公司

更擬每１０股派發現金紅利１４５﹒３９元人民幣，創Ａ股歷史紀錄，合計茅台將派發現金

１８２﹒６４億元人民幣，佔該年度總盈利的５１﹒８８％。多家大行紛紛上調其目標價，高盛

、信証齊看好該股股價上衝千元大關。

茅台強勢刺激大市今日上揚，午後隨著多個權重板塊飆升，滬深大幅收復周初失地，滬綜指

全日大升３﹒２％，報３０９０﹒７６點，下周望挑戰三千一關，不過累計本周仍跌０﹒４％。

創業板表現瘋狂，７５０隻創業板股份之中，有２１隻創業板股份漲停，６８７隻股價上升

，創業板指數飆升４﹒１％，帶動深成指上漲３﹒７７％，報９９０６﹒８６點，接近去年６月

以來新高，挑戰萬點大關。

成交量受好消息提振，兩市全日成交８３６３億元人民幣，較上日（２８日）成交大增

１７２６億元人民幣。境外投資者通過滬股通和深股通淨流入１１０﹒９３億元，創去年１２月

３日以來新高。

美國財政部長努欽下午發表推文稱，和貿易代表萊特希澤結束了在北京建設性的貿易對話，

期待將要歡迎中國副總理劉鶴下周到華盛頓繼續進行這些重要的討論。



＊恆指重企上二萬九，收復兩大指標＊



中美貿易談判前景可期，抵銷美國經濟增長再遭下修的影響，美股三大指數全線高收，港股

今早亦跟隨外圍高開３７點。隨著茅台股價破頂帶動Ａ股，資金大舉流入中資金融股，港股亦愈

升愈有，於中午收市前更先行突破二萬九關，午後更最多漲３２５點，全日高見２９１００點，

最終收市升２７６點或０﹒９６％，報２９０５１點，收復１０天（２９００２點）及２０天線

（２８９０４點）兼重上二萬九關。

主板成交重上千億關，錄得１２２２億元，較昨日增加３２﹒６％。



＊工行去年僅多賺４％，花旗仍喊買＊



昨日放榜的工商銀行（０１３９８），歸屬於母公司股東的淨利潤為２９７６﹒７６億元人

民幣，按年增加４﹒０６％，略遜於市場預期，收市跌０﹒９％，報５﹒７５港元。

大行對工行業績反應中性，主要因其第四季純利穩定，錄５８０億元，按年持平，大致符合

預期。花旗發表研究報告指，工行去年第四季撥備前盈利增長由第三季的６﹒６％，加快至

９﹒４％，主要受惠於淨息差走勢改善，以及其他收入提升所帶動。雖然下半年存款成本按半年

增加８點子，銀行間拆息亦下跌，但第四季淨息差為２﹒３２％，按季仍升１點子，管理層預料

今年首季淨息差仍會按季穩定。花旗維持對其「買入」評級，目標價６﹒５５港元。

建行（００９３９）績後繼續受壓向下，下跌１﹒３％。另外，中行（０３９８８）、農行

（０１２８８）、交行（０３３２８）及中銀（０２３８８）會於今日收市後放榜，其股價表現

各異。中行及農行雙雙跌約０﹒８％，而交行無起跌，中銀則受惠於獲發首批虛擬銀行牌照的消

息繼續有支持，收升１﹒１％。



＊房產稅博鰲激辯，內房股開心上揚＊



中國社科院財經戰略研究院發布報告指，上月較多城市房價出現試探性上漲，１４２個樣本

城市中，房價環比上漲城市９４個，比上月增加３９個。

中國樓市有小陽春的跡象，更令人關心房地產稅的落地時間，而事實上這也是今年博鰲論壇

的熱門話題。中國人民大學副校長吳曉求公開表示，他找不到徵收房產稅的理由，因為房產價值

來自土地，而土地所有人不是購房者；但經濟學家賈康則反駁稱，比照國際經驗，從實踐和理論

兩個角度上看，中國徵收房地產稅都沒有硬障礙。

總之，房地產稅的徵收暫時仍存在爭議，相信短期落地機會不大，而中國樓市顯現復甦苗頭

，令一眾?房股心花怒放。例如萬科（０２２０２）提出配售Ｈ股計劃，「掠水」近７８億元用

於償還外債，但是股民無懼股價被攤薄，股價反而大升４﹒６％；融創（０１９１８）去年溢利

增長約５０﹒６％，派末期股息每股０﹒８２７元人幣，價升３﹒７％；潤地（０１１０９）升

４﹒６％，中國金茂（００８１７）升８﹒５％。



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