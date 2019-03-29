《經濟通通訊社２９日專訊》貴州茅台（滬：６００５１９）昨晚（２８日）放榜，業績強
勁，刺激股價今早一度飆４﹒９％，報８４６﹒６３元（人民幣．下同），創下上市新高，現價
則升３﹒３％，報８３３元人民幣。
茅台去年實現營業收入７３６﹒３９億元，按年增長２６﹒４９％；淨利潤３５２﹒０４億
元，按年增長３０％。（ｅｙ）
29/03/2019 09:47
【茅台飲勝】茅台股價曾飆５％，創８４６﹒６元上市新高
《經濟通通訊社２９日專訊》貴州茅台（滬：６００５１９）昨晚（２８日）放榜，業績強
勁，刺激股價今早一度飆４﹒９％，報８４６﹒６３元（人民幣．下同），創下上市新高，現價
則升３﹒３％，報８３３元人民幣。
茅台去年實現營業收入７３６﹒３９億元，按年增長２６﹒４９％；淨利潤３５２﹒０４億
元，按年增長３０％。（ｅｙ）
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