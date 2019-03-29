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即市新聞

29/03/2019 08:55

【駐京專電】銀保監：高度關注以「私募」、「養老」作幌非法集資

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》２０１９年處置非法集資部際聯席會議
（擴大會議）在京召開。會議指出，當前非法集資形勢依然嚴峻，新案高發與陳案積壓並存，區
域及行業風險集中，上網跨域特點明顯，集資參與人量大面廣。高度關注打著「私募基金」、
「養老扶貧」、「軍民融合」及「影視文化」等幌子的非法集資活動。繼續深入推進非法集資案
件處置三年攻堅，加快陳案積案消化。
　　會議提出，今年要重點做好以下幾方面工作：
　　一是進一步完善工作機制。年內務必實現處非領導機制省市縣三級全覆蓋。要將防範和處置
非法集資工作納入領導班子和領導干部綜合考核評價內容、年度目標績效考核內容。進一步發揮
好綜治考評導向作用，科學設計考評細則，嚴把尺度標准。
　　二是加快推動出台《處置非法集資條例》。認真做好《條例》修改完善工作，加快立法進程
。研究非法集資入刑標准、罪名適用、追贓挽損、涉案財物處置等共性難點問題，進一步完善刑
事法律規定。
　　三是穩妥有序處置案件風險。統籌謀劃，穩妥有序打擊處置互聯網金融領域非法集資。高度
關注打著「私募基金」、「養老扶貧」、「軍民融合」及「影視文化」等幌子的非法集資活動。
繼續深入推進非法集資案件處置三年攻堅，加快陳案積案消化。
　
＊大力推進監測預警體系建設＊
　
　　四是大力推進監測預警體系建設。加快推進全國非法金融活動風險防控平台建設，高質量完
成全國非法集資監測預警體系三年規劃編制工作。持續推動舉報獎勵、風險排查和基層網格化治
理，深化群防群治。
　　五是創新方式提升宣傳效果。發揮好各地、各有關部門、各行業協會、各金融機構的作用，
積極構築多層次宣傳陣地。繼續加大主流媒體公益廣告投放力度，優化播出方案。加強與各類新
媒體合作，有效佔領網絡宣傳空間。
　　六是積極推動全鏈條治理。有效落實金融持牌經營、特許經營原則，把好企業准入關。加強
對網絡借貸、私募基金、投資理財等重點領域監管。及時制定金融廣告監管規則，堅決查處清理
涉嫌非法集資廣告資訊信息。加大金融機構資金異動監測和風險防控力度。做好處非工作與社會
信用體系建設的對接，使非法集資「一處發現，處處受限」。努力增強廣大群眾的防範意識和識
別能力，使「高收益意味著高風險」的理念深入人心。

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