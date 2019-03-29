《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２９日上海專電》在上交所目前披露的１９家科創板受理企
業中，有８家公司明確有高管及員工參與戰略配售。
其中，第一批９家企業中有２家，分別是江蘇北人和睿創微納；第二批８家企業中，特寶生
物、虹軟科技、微芯生物等５家企業均有參與。而昨日披露的兩家企業中，鴻泉物聯明確參與。
29/03/2019 08:56
【科創板】科創板８間受理企業高管明確參與戰略配售
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２９日上海專電》在上交所目前披露的１９家科創板受理企
業中，有８家公司明確有高管及員工參與戰略配售。
其中，第一批９家企業中有２家，分別是江蘇北人和睿創微納；第二批８家企業中，特寶生
物、虹軟科技、微芯生物等５家企業均有參與。而昨日披露的兩家企業中，鴻泉物聯明確參與。
|國際動態29/03/2019
文翠珊辭職換脫歐方案通過 無助支持
|生財有道28/03/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：建行業績無驚喜短期受壓
|FOCUS28/03/2019
【FOCUS】虛擬銀行data致勝 未來帳戶勢趨個性化
|剖析天下28/03/2019
【創業．移民】港人「返鄉下」 勇闖新生活
|國際動態28/03/2019
歐版權法修訂 美科企首當其衝
|生財有道27/03/2019
【虛擬銀行】金管局首批發出3個虛擬銀行牌照 包括渣打、中銀、眾安
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰