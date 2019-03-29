【科創板】科創板８間受理企業高管明確參與戰略配售

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２９日上海專電》在上交所目前披露的１９家科創板受理企

業中，有８家公司明確有高管及員工參與戰略配售。

其中，第一批９家企業中有２家，分別是江蘇北人和睿創微納；第二批８家企業中，特寶生

物、虹軟科技、微芯生物等５家企業均有參與。而昨日披露的兩家企業中，鴻泉物聯明確參與。

