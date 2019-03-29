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即市新聞

29/03/2019 09:57

【茅台飲勝】二手「閒魚」茅台Ａ貨猖獗，阿里：抽查屬實即關店

　　《經濟通通訊社２９日專訊》在上海召開的阿里打假聯盟春季會議上，阿里巴巴首席平台治
理官鄭俊芳回應，最近二手平台「閒魚」上出現的大量仿制茅台問題在打假範圍內，一旦發現，
會對其進行關閉帳號、關閉店鋪處理。
　　她又指，阿里已經發現閒魚上除了二手商品，還會有一些假貨在仿冒二手商品進行銷售。對
於這些假冒商品，阿里會抽查，但由於商品條數大，不可能大面積查，只能根據數據來驗證。（
ｃａ）

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