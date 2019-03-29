《經濟通通訊社２９日專訊》在上海召開的阿里打假聯盟春季會議上，阿里巴巴首席平台治
理官鄭俊芳回應，最近二手平台「閒魚」上出現的大量仿制茅台問題在打假範圍內，一旦發現，
會對其進行關閉帳號、關閉店鋪處理。
她又指，阿里已經發現閒魚上除了二手商品，還會有一些假貨在仿冒二手商品進行銷售。對
於這些假冒商品，阿里會抽查，但由於商品條數大，不可能大面積查，只能根據數據來驗證。（
ｃａ）
29/03/2019 09:57
【茅台飲勝】二手「閒魚」茅台Ａ貨猖獗，阿里：抽查屬實即關店
《經濟通通訊社２９日專訊》在上海召開的阿里打假聯盟春季會議上，阿里巴巴首席平台治
理官鄭俊芳回應，最近二手平台「閒魚」上出現的大量仿制茅台問題在打假範圍內，一旦發現，
會對其進行關閉帳號、關閉店鋪處理。
她又指，阿里已經發現閒魚上除了二手商品，還會有一些假貨在仿冒二手商品進行銷售。對
於這些假冒商品，阿里會抽查，但由於商品條數大，不可能大面積查，只能根據數據來驗證。（
ｃａ）
|國際動態29/03/2019
文翠珊辭職換脫歐方案通過 無助支持
|生財有道28/03/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：建行業績無驚喜短期受壓
|FOCUS28/03/2019
【FOCUS】虛擬銀行data致勝 未來帳戶勢趨個性化
|剖析天下28/03/2019
【創業．移民】港人「返鄉下」 勇闖新生活
|國際動態28/03/2019
歐版權法修訂 美科企首當其衝
|生財有道27/03/2019
【虛擬銀行】金管局首批發出3個虛擬銀行牌照 包括渣打、中銀、眾安
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰